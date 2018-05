Roma celebra gli ottanta anni dal Nobel di Enrico Fermi

A Roma le celebrazioni per 157esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano : Sono iniziate questa mattina con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 157° anniversario della costituzione dell'...

1 maggio - celebrazioni in tutta Italia. Roma blindata : Allerta per concertone a Piazza San Giovanni e arrivo tifosi Liverpool per ritorno di Champions domani all'Olimpico - Primo maggio , Festa dei lavoratori con celebrazioni e manifestazioni in tutta ...

Natale di Roma : oggi 21 Aprile 2018 la Città Eterna celebra i 2771 anni dalla fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, oggi , 21 Aprile , Roma celebra la sua fondazione , rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. La leggenda dietro questa suggestiva celebra zione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, scrittore e militare della Roma antica, che raccontò come Romolo avesse fondato la Città il 21 Aprile del 753 a.C., una data a ...

Gianna Nannini a Roma sul trono del rock celebra il 3-0 sul Barcellona : video e scaletta di Fenomenale – Il Tour : Nonostante sia impossibilitata a muoversi e perfino a stare in piedi dopo l'incidente di Genova, Gianna Nannini a Roma con la tappa del suo Fenomenale - Il Tour ha confermato con la sua presenza scenica, per quanto ridimensionata dall'impedimento fisico, di essere la vera regina del rock italiano. Perfino da seduta, ovviamente sul suo trono da regina, riesce a catalizzare completamente l'attenzione su di sé e sulle sue canzoni, ad interagire ...

Come i social network hanno celebrato l'impresa della Roma : Un'impresa epica che, via social network, è stata sottolineata e celebrata a suon di tweet, meme e post entusistici. Se Carlo Verdone ha invocato persino Nerone in un breve video in cui urla "Me sta a ...