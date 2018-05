roma atac bus incendio fallimento

agi

: Secondo #bus in fiamme a #Roma oggi dopo quello in via del #Tritone. E' accaduto in via di Castel Porziano ??… - Agenzia_Dire : Secondo #bus in fiamme a #Roma oggi dopo quello in via del #Tritone. E' accaduto in via di Castel Porziano ??… - alexbarbera : Eccola l’Atac che la Raggi “ha salvato” e che deve rimanere pubblica. Un’azienda i cui bus esplodono in pieno centr… - LegaMarano : RT @VoxNewsInfo: #Atac: Roma: coi soldi spesi per i profughi ospitati in città, si compravano 250 bus nuovi -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Autobus vecchi di oltre 10 anni, tram che possono arrivare ai 35. È tutta scritta nei numeri aziendali la crisi che scuote l'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico di proprietà al 100% del Campidoglio. Il bus andato in fiamme nella centralissima via del Tritone è la nona vettura distrutta in circostanze del genere dall'inizio dell'anno. Ma i problemi sono anche altri. Un tram dei tempi di Tennessee Williams La società - dati estratti dal bilancio 2016 - ha un parco mezzi da 2.082 unità, con 11,6 anni di età media, di cui però solo 1.617 autobus sono di proprietà, che comprende anche 30 filobus e 164 tram, questi ultimi con un'età media di 32,5 anni. Una flotta datata, della quale ogni giorno circolano tra i 1.300 e i 1.400 autobus, gli altri restano fermi tra manutenzione, guasti e ...