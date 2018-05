Roma | ansia per Diletta | 15enne scomparsa Il biglietto | ' Scusate per tutto'

Roma in ansia per Nainggolan. Quanti infortuni per Di Francesco : Una Pasqua poco serena e con tanti infortunati per Eusebio Di Francesco. Stamattina a Trigoria la Roma si è ritrovata dopo il pareggio di Bologna per preparare la sfida di mercoledì contro il ...

Roma - ansia per Ünder : distorsione al ginocchio - salta Turchia-Irlanda : Roma, ansia per Ünder: distorsione al ginocchio, salta Turchia-Irlanda E’ allarme in casa Roma, che sta monitorando a distanza le condizioni di Cengiz Ünder. Mercoledì l’attaccante, che si trova in ritiro con la nazionale turca, ha rimediato in allenamento una distorsione al ginocchio sinistro e giovedì si è allenato a parte. Fortunatamente il problema fisico […]

