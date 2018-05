Ritorno dal concerto di Liberato | paralizzata la stazione di piazza Amedeo

Calciomercato Inter - chieste informazioni per il Ritorno di Kovacic dal Real Madrid : L'Inter rivuole Mateo Kovacic. Non solo Benkovic della Dinamo Zagabria: negli incontri milanesi con l'agente Zdravko Mamic, il club nerazzurro avrebbe sondato il terreno per portare l'ex Interista di ...

Adele Pandolfi : «Dalla morte Ritorno a Un Posto al Sole» : 27 novembre del 2000, la data X, quella che per i fan più affezionati di Un Posto al sole significa la perdita di un’amica, di una moglie, di una mamma. Parliamo di Rita Giordano, consorte di Raffaele e angelo della portineria di Palazzo Palladini, entrata nelle case degli italiani per ben 926 puntate e freddata da un colpo di pistola nel parcheggio di un supermercato nel cuore di Napoli. A prestarne il volto la dolce Adele Pandolfi, ...

JUVENTUS - CUADRADO/ "Lo Scudetto più bello" - la vespa fondamentale al Ritorno dall'infortunio : JUVENTUS, CUADRADO: “Questo è lo Scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:44:00 GMT)

Ceri - domani il Ritorno in citta' - diretta su TRG dalle 7.55 - . Intanto proseguono le iniziative di sicurezza : da lunedi' offendicula in ... : La mattinata sarà trasmessa in diretta da TRG , dalle 7.55 per la Messa e dalle 10.30 per l'arrivo in città, e in diretta streaming su questo sito. Nel contempo l'attenzione resta concentrata su ...

Giro d’Italia 2018 - Filippo Pozzato non parte : il papà è in gravissime condizioni all’ospedale. Immediato Ritorno a casa : Filippo Pozzato non sarà al via del Giro d’Italia 2018. Il vicentino della Willier-Triestina Selle Italia è stato costretto a rinunciare alla Corsa Rosa per seri motivi familiari: l’amato papà si trova in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il 36enne era già a Gerusalemme, dove venerdì prenderà il via la 101^ edizione della corsa a tappe, ma si è giustamente precipitato in aeroporto per tornare ...

Safe Love Filcom #MakeItSafe : proteggere dall’HIV - da Milano alle Filippine con Ritorno : Si chiama Safe Love Filcom ed è la prima grande iniziativa italiana di sensibilizzazione e informazione rivolta a una comunità straniera del milanese sul tema dell’infezione da HIV. Ideata e organizzata dall’Associazione Lotta all’Aids di Milano (ALA Milano Onlus) con il supporto dell’azienda biofarmaceutica Gilead Sciences, la campagna attraverso un video e diverse iniziative di educazione e informazione sul territorio ...

Tornare vergini : cos'è la verginità di Ritorno e perché astenersi dal sesso : Essere dunque "vergini di ritorno " in un mondo come il nostro è una scelta molto forte e può essere, per alcune donne, anche un modo per cercare di sostituire esperienze sessuali negative con altre ...

Quinta "Marcia del Ritorno" a Gaza. Tre palestinesi uccisi dalle forze israeliane : Sono tre i palestinesi uccisi dai soldati israeliani, nel corso di questo quinto venerdì di protesta al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Lo riferiscono fonti del ministero della Sanità palestinese, riportate da testate internazionali concordanti.Ieri, le Nazioni Unite hanno fornito un bilancio ufficiale: 40 i morti tra i palestinesi che hanno aderito alla "Marcia del ritorno", una protesta iniziata il 30 marzo e che, ...

RITA DALLA CHIESA / "Fabrizio Frizzi non si dimentica" e annuncia il Ritorno in tv su Rete4 : RITA DALLA CHIESA da eroina dei social ad ex massacrata per il troppo interesse riservato a Fabrizio Frizzi? A parlare della situazione è la diretta interessata: "io sotto accusa"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:34:00 GMT)

'Dalla luna all'immondizia e Ritorno' : foto razzista della giocatrice di basket a Napoli : Non sarà famosa come i calciatori del Napoli, ma per gli appassionati di basket in tutta Italia il nome di Cecilia Zandalasini non è di certo nuovo. La giovane cestista classe 1996 è un simbolo sia ...

Il match di Ritorno/ Capitale al riparo dal rischio barbari : Doveva essere solo una partita, tutt'al più una rivincita sportiva. E invece Roma-Liverpool rischia di diventare un fatto da cronaca nera. Un grande evento, quello previsto per mercoledì prossimo, trasformato in data da segnare in agenda con il bollino rosso , è il caso di dirlo, visto la maglia degli inglesi, , dopo le ...

“Ritorni con Max?”. Verissimo - le parole di Bianca Atzei. Fresca di Ritorno dall’Isola dei Famosi - la cantante si è concessa una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Alle domande su Biaggi non si è tirata indietro e ha risposto a cuore aperto - sorprendendo tutti : Bianca Atzei nell’ultimo periodo ha sofferto molto. Il dolore provato dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex Max Biaggi l’ha così turbata da spingerla addirittura ad allontanarsi dall’Italia, accettando di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione drastica che, di fatto, non le ha impedito in questi mesi di pensare ancora a lui. Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Che cosa prova adesso per lui? Quali ...

Lo sport del weekend - il Marsala a un punto dal Ritorno in quarta serie : Quarto e penultimo weekend di aprile 2018, rovente fine settimana di piena primavera nel quale molte realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani si giocheranno una porzione enorme ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 23 al 28 aprile : il Ritorno di James! : Cari fan di Beautiful, siete pronti per un altro ritorno a sorpresa? Stavolta è il turno del dottor James Warwick, psichiatra amico di Taylor nonchè ex marito di Sheila! Il medico, interpretato da Ian Buchanan, è stato parte integrante della soap dal 1993 al 1999, per poi apparire di rado fino al 2011. Ora giungerà a Los Angeles per visitare Sheila, ferita dopo la violenta lite con Quinn. Vediamo insieme che ruolo avrà James nelle vicende di ...