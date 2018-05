Rischio-voto | stress sui mercati | a Piazza Affari incantesimo spezzato?

Salvini : «Governo “neutrale”? Presa in giro». Rischio astensione col voto a luglio | : Il leader leghista rifiuta l’esecutivo proposto da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare e che si ricandiderà

I mercati e lo stallo politico Voto a luglio? Nessun Rischio Tempesta con lo scenario Spagna : L’ipotesi di nuove elezioni anticipate l’8 o il 15 luglio prende sempre più corpo tanto che di fatto i partiti, a partire da M5S, sono già tornati in campagna elettorale. A Mattarella potrebbe non rimanere altro che nominare un governo tecnico che provi a varare unicamente la legge di stabilità, per poi sciogliere il Parlamento, ma i mercati finanziari non sembrano preoccuparsene, con rendimenti e spread sui Btp ...

Consultazioni - Mattarella : “Governo neutrale e di servizio e stop a dicembre. Con voto in autunno c’è Rischio aumento Iva” : “Il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”. Lo afferma il presidente della Sergio Mattarella al termine delle Consultazioni. “Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un ...

Direzione Pd - Martina chiede la fiducia. "Rischio voto - stop attacchi tra noi" : La riunione si chiuderà con un voto per confermare il reggente. Scintille Calenda-Fassina Di Maio contro tutti: "Al voto, no ammucchiate" Direzione Pd, i renziani: "Niente conte". Ma su un sito i nomi ...

Martina : confronto Pd con M5s è capitolo chiuso - c'è Rischio voto : Roma, 3 mag. , askanews, Quello di un confronto con il M5s è per il Pd 'un capitolo chiuso'. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina alla direzione Dem. 'Oggi non si discute di questo perchè i fatti ...

Consultazioni o preincarico - l'ultima carta di Mattarella per un governo. Il Rischio del voto a dicembre : Perciò, scaduto il tempo concesso alla politica per associarsi in una maggioranza e dare un governo al Paese, domani tirerà le somme di questa lunga fase. Insomma: dopo aver atteso l'esito della ...

M5S - voto del Sud a Rischio Salvini pronto a 'rubarglielo' Il crollo dei grillini è iniziato : Il crollo dei grillini nelle lezioni in FVG è solo l’inizio di un declino nascosto ai più ma evidente ai più profondi analisti, così come la conferma che la Lega avrebbe vinto avanzando ancora Segui su affaritaliani.it

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ A Rischio eliminazione : supereranno il televoto? (Ballando con le stelle 2018) : Akash Kumar e Veera Kinnunen sono una delle due coppie a rischio eliminazione a Ballando con le stelle 2018 di oggi. Tra polemiche e litigi e la rivelazione shock sulla madre.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:03:00 GMT)

Nicchi - "nuova Calciopoli senza voto agli arbitri"/ Aia contro riforma : "Figc non esiste - Rischio sciopero" : Marcello Nicchi, presidente AIA: 'senza voto gli arbitri rischio altra Calciopoli'. Accuse contro riforma FIGC, 'ci tolgono 2%? Pronto sciopero'.

