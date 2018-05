Rischio scottature solari scritto nel Dna legame con tumori 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) E’nel Dna se ci scotteremo al sole oppure no: un maxi studio senza precedenti condotto da ricercatori italiani mostra che ildi un individuo di scottarsi al sole – indipendentemente dal tipo di carnagione – e’ determinato almeno in parte dalla presenza di certe sequenze genetiche nel suo Dna. Pubblicato sulla rivista Nature Communications, lo studio e’ stato condotto da Mario Falchi e colleghi del King’s College di Londra che spiega in un’intervista all’ANSA: “Nello studio sono coinvolte 180.000 persone, la ricerca riguarda l’individuazione di fattori genetici coinvolti nella predisposizione allein seguito ad esposizione solare, leinfatti sono un importante fattore diper tumori della pelle e melanoma”. I risultati, continua, spiegano perche’ nella popolazione ...