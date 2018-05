Riparte il programma di Wildix per le aziende informatiche che vogliono ampliare il

laragnatelanews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Dopo il successo dello scorso anno, che ha permesso di siglare 82 nuove partnership,, multinazionale italiana specializzata in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIP, è pronta a ripartire con il roadshowCloud Program for Reseller, iniziativa che toccherà l’Italia da nord a sud, rivolta a coloro chevendere attraverso il Cloudsoluzioni di UC&C (Unified Communication & Collaboration). Per gli aderenti alnon sono previsti obblighi di durata e presenza (tutta la documentazione è disponibile online in video e testo), fee di ingresso o canoni di assistenza. E non sono previsti costi neanche le nuove release:si occupa di aggiornare continuamente il prodotto, e lo fa completamente a sue spese per offrire un sistema di comunicazione sempre stabile e all’avanguardia. Ilpone al centro della sua offerta tutte le ...