Chiusura in territorio positivo per, in linea con i principali listini europei che sembrano non risentire della scelta Usa di uscire dall'accordo sul nucleare. Dopo le perdite di ieri, Milano rimbalza mentre si aprono spiragli per la formazione di un nuovo governo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,51% a 24.266 punti. Recuperano i bancari, in particolare vola Bper. Londra mette a segno la performance migliore a +1,28%, Parigi si ferma a +0,23%, Francoforte +0,24%. Poco mosso lo spread Btp-Bund, a 131punti base.(Di mercoledì 9 maggio 2018)