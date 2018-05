Rifiuti | Grillo ironizza da New York | cercano di imitarci ma non riescono

meteoweb.eu

: RT @BiogalFa: TARI: pagare tasse ma i rifiuti non vengono riciclati @Roma @GiusTW @WWFitalia @luigidimaio @AndCappe @tranellio @EnricoStefa… - Casear_Iulius : RT @BiogalFa: TARI: pagare tasse ma i rifiuti non vengono riciclati @Roma @GiusTW @WWFitalia @luigidimaio @AndCappe @tranellio @EnricoStefa… - lidialoffredo : Rifiuti: gara deserta a Roma, intervenga l'anti corruzione - anddam1258 : @LiaColombo1 @fabio6069 @beppe_grillo ???????? rifiuti un lavoro? Adesso lo hanno tutti rifiutato ...è pieno di gente c… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Una foto che lo ritrae a Newsorridente, in abito scuro e con un piede appoggiato su alcuni sacchetti di spazzatura lasciati su un marciapiede in attesa della raccolta. Mentre a Roma cresce la polemica sui, Beppedagli Usa: “dima non ce la faranno mai!”, scrive infatti il garante del M5S su Instagram. L'articoloda Newdima nonMeteo Web.