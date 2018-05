Record Christie' s raccolta Rockefeller

Christie’s a New York batte ogni Record : in una sola asta incassati 650 milioni di dollari : Da un Picasso battuto per oltre 115 milioni di dollari alle ninfee di Monet per 84. Era stata presentata come l'asta del secolo e non ha tradito le attese, la vendita di capolavori d'arte proposta ieri sera da Christie's a New York, che ha il compito di disperdere le opere della celeberrima collezione appartenuta al banchiere americano David Rockefeller ed alla moglie Peggy.Continua a leggere