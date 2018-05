Real Madrid | pronta l' offerta per Alisson

Il Real Madrid debutta nel mondo degli eSport in Cina : Anche il glorioso Real Madrid entra nel mondo degli eSport in Cina. Come riporta eSportobserver, il famoso club spagnolo si focalizzerà sul territorio cinese formando una una squadra in FIFA Online 4, anche se al momento non sembra essere stato reclutato alcun giocatore.FIFA Online è il titolo calcistico di maggior successo in Asia ed è particolarmente apprezzato in Cina e Corea del Sud. Il successo del gioco potrebbe essere il motivo che ha ...

Real Madrid - la ristrutturazione del Bernabeu costerà 400 milioni di euro : Definiti i costi per la ristrutturazione dello stadio. I lavori verranno appaltati all'inizio del prossimo anno, ma il gruppo ACS di Florentino Perez non parteciperà. L'articolo Real Madrid, la ristrutturazione del Bernabeu costerà 400 milioni di euro è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - il Real Madrid è più vicino a Salah : TORINO - Nabil Fekir vicino al Liverpool. Secon do la stampa francese e quella inglese il Lione e il club di Anfield avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del 24enne attaccante franco-...

Real Madrid - follia Neymar : pronti 260 milioni di euro : Real Madrid, follia Neymar- Il Real Madrid è pronto a puntare tutto su Neymar. Secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo “AS“, ci sarebbero stati già alcuni contatti tra la società madrilena e l’entourage del giocatore. Perez sarebbe pronto ad un’autentica follia pur di arrivar all’attuale attaccante del PSG pronti 260 milioni Come riporta il giornale […] L'articolo Real Madrid, follia Neymar: pronti 260 ...

Dalla Spagna : 'Real Madrid e Neymar trattano - il Psg chiede 260 milioni' : Madrid , Spagna, - La prossima sessione estiva del calciomercato, così come l'ultima, avrà come tormentone principale il futuro di Neymar . Già da mesi il corteggiamento del Real Madrid è in atto e ha ...

Probabili formazioni Siviglia – Real Madrid - recupero 34^ Giornata Liga 9-05-18 : Domani sera al Sanchez-Pizjuan, il Real Madrid cercherà l’assalto al secondo posto contro un Siviglia, in piena lotta per l’Europa League. Nel recupero della 34^ Giornata, rinviata per l’impegno di Copa del Rey dei padroni di casa, ci sono ancora obiettivi in palio, soprattutto per i Nervionenses. Gli andalusi non sono più allenati da Vincenzo Montella, esonerato dopo l’ennesima sconfitta a Levante, ma dal ...

Barcellona-Real Madrid - a Sergio Ramos la maglia dell'ultimo Clasico di Iniesta : Da capitano a capitano: l'ultima maglia indossata in un Clasico da Andres Iniesta va a Sergio Ramos. Nella serata di domenica, il centrocampista blaugrana ha giocato il suo ultimo derby di Spagna , ...

Real Madrid - sospiro di sollievo : Cristiano Ronaldo a Kiev sarà in campo : sospiro di sollievo alla Casa Blanca: Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a Kiev. Non preoccupano le condizioni del fuoriclasse portoghese, uscito a inizio ripresa nel Clasico di ieri tra Barcellona e ...

Barcellona-Real Madrid - Clásico al veleno : le reazioni del giorno dopo tra stampa e protagonisti : Allo stesso modo anche Sport rincara la dose, accendendo la polemica editoriale con un: "La stampa di Madrid , in bella mostra le prime pagine di Marca e As , ndr, si schiera contro l'arbitro". Messi ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - ansia Real Madrid : finale Champions a rischio? : Infortunio Cristiano Ronaldo – Nella giornata di ieri si è disputato il Clasico, spettacolo nella gara tra Barcellona e Real Madrid, 2-2 il risultato finale. Ma a tenere banco per i Blancos sono le condizioni di Cristiano Ronaldo, il portoghese è uscito malconcio dalla partita. Il calciatore ha riportato un problema alla caviglia in occasione del gol dell’1-1 segnato su assist di Benzema. Un dolore fortissimo che ha costretto CR7 ad alzare ...

Liga - Barcellona-Real Madrid 2-2 : Messi e Ronaldo in gol : Quattro gol, nessuno vince, nessuno perde, in un Clasico per cuori forti. In palio c'era poco o nulla: l'imbattibilità in Liga del Barça, confermata. E quella di Zidane al Camp Nou, conservata. ...

Barcellona-Real Madrid 2-2 : gol - emozioni - spettacolo e… botte : Messi e CR7 in gol [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

DIRETTA / Barcellona Real Madrid (risultato finale 2-2) streaming video e tv : I blaugrana resistono in 10! : DIRETTA Barcellona Real Madrid info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, 36^ giornata)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:37:00 GMT)

