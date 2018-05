Quirinale | il Presidente Mattarella incontra la Croce Rossa Italiana

Al Quirinale è già pronto il 'governo del presidente' ma senza numeri voto entro luglio : Anche qui, figure neutrali, tecniche, professsori e competenti, in particolare per il ministeri pesanti di Economia, Interni ed Esteri. Ma la ruota del toto-governo potrà fermarsi solo quando sarà ...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...

La presidente del Senato Casellati convocata al Quirinale : Roma, 18 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. ...

Il presidente della Repubblica d'Armenia al Quirinale : Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica d' #Armenia , Serzh Sargsyan, ha incontrato il Capo dello Stato, Sergio #Mattarella , al Quirinale . La visita di Sargsyan è avvenuta alla presenza di ...

Quirinale : Mattarella riceve Presidente Armenia Sargsyan : Roma, 6 apr- (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica d’Armenia, Serzh Sargsyan. Era presente il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Presidente Armenia Sargsyan sembra essere il primo su Meteo Web.

Quirinale - al via le consultazioni di Mattarella. Il rebus del governo nelle mani del presidente : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici

Al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. La presidente del Senato in auto blu - il grillino a piedi : Roberto Fico è arrivato al Quirinale per le Consultazioni con il presidente della Repubblica in vista della formazione del governo. Il presidente della Camera ha raggiunto il Colle a piedi insieme al Segretario generale, Lucia Pagano, e al capo del cerimoniale di Montecitorio. Prima la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata in auto. L'articolo Al via le Consultazioni, Casellati e Fico al Quirinale. La ...

Quirinale : al via le consultazioni con il Presidente Mattarella SEGUI DIRETTA : ECCO LE COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI ECCO IL CALENDARIO DELLE consultazioni ***SEGUI DIRETTA*** Correlati [ consultazioni ], [ DIRETTA ], [ governo ], [ politica ], [ Quirinale ], [ sergio ...

Gentiloni sale al Quirinale e si dimette da presidente del Consiglio : Paolo Gentiloni si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio al Quirinale. Ora è arrivato al Senato per comunicare alla presidente Maria Elisabetta Casellati l'esito del suo incontro con ...