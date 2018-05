Quella volta in cui Mancini disse | “No agli oriundi in nazionale”

agi

(Di mercoledì 9 maggio 2018) "La nazionale italiana deve essere italiana”. Chissà se Robertoha cambiato idea ora che è ad un passo dal diventare il commissario tecnico dell’Italia. Era il 2015, supanchina c’era Antonio Conte che, come era già avvenuto in passato, aveva scelto di convocare due, nello specifico Eder e Vazquez. “Penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi non è nato in Italia, anche se ha dei parenti, credo non lo meriti. È la mia opinione”. Erano gli anni della seconda esperienza all’Inter, riabbracciata dopo le parentesi all’estero,fortunata con il Manchester City in Inghilterra emeno fortunata in Turchia con il Galatasaray, e lasciata poi, a malincuore, nel 2016. Non è una questione da poco. Se dopo tre annidovesse restare fedele ...