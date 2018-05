Quella donna fragile contro i clan | una lezione di civismo e coraggio

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Si chiama Simona, non riveleremo il suo cognome per non esporla a nuovi rischi, ed è la cittadina disabile che in un bar della periferia di Roma Est, alla Romanina, ha tenuto testa a due esponenti della famiglia Casamonica e alla loro prepotenza.Ma dobbiamo ringraziarla per ilcivile di reagire, solatutti, di denunciare, non piegarsi, non lasciarsi intimorire, perché il suo comportamento ieri ha consentito l'arresto dei responsabili, i quali non hanno picchiato solo lei ma anche il titolare del bar, e poi sfasciato il suo locale per indurlo a "stare zitto".Il proprietario del bar, un rumeno che ha investito tutto nel suo locale, terrorizzato per sé e per la famiglia ha chiuso due giorni, ma sua moglie ha convinto il marito a riaprire, perché quell'attività commerciale è tutta la loro vita.Ancora una volta il valore delle donne, ...