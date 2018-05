Quel giorno | nel 1950 | perché il 9 maggio l' Europa festeggia il compleanno

Quel giorno a Cinisi : A lui sono stati dedicate vie, scuole, piazze, canzoni, spettacoli teatrali, film. La sua memoria non è scomparsa.

Royal wedding - Harry non dimentica Lady Diana : la ricorderà così. Un’assenza pesante - Quella dell’amata mamma - nel suo giorno speciale con Meghan Markle - ma con questo tributo sarà comunque presente. Decisione (ora ufficiale) del principe : Lady Diana è ancora presente. Rivive nei gesti, nei ricordi dei figli ma anche in quelle che, se non fosse morta tragicamente più di vent’anni fa, la principessa chiamerebbe cognate. Kate Middleton, giusto per fare un esempio, ha presentato alla stampa il terzo Royal baby indossando un abito – rosso, comodo, appena sopra il ginocchio, firmato Jenny Packham – che ricorda in tutto e per tutto quello scelto da Diana nel 1984, ...

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono Quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...

Quel giorno di riposo che diventa fatica : ... più alto, più forte" o, secondo il suggerimento di Alexander Langer, del "più lento, più profondo, più dolce"? La politica dovrebbe dare una propria risposta. Ma, a parte ogni altra considerazione, ...

Kim Jong-un - Quello che non vi hanno fatto vedere : com'era conciato nel giorno storico - il dettaglio da barzelletta : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è l'uomo che ha terrorizzato il mondo. Oggi celebrato come 'colomba di pace' per la apparente riappacificazione con il collega della Corea del Sud Moon Jae-in , il tiranno ha acquistato una sorprendente schiera di tifosi ...

Attenti a Quello che mettete nel caffè : le malattie mortali che rischiate ogni giorno : Che i dolcificanti non facciano bene alla salute, un po' si sapeva. Gli edulcoranti non hanno mai goduto di una grande fama. quello che adesso dice il sito "Dissapore" - come si legge su Dagospia - è che addirittura potrebbero non essere neppure utili per perdere il peso, potrebbero essere contropro

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma Quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

Nilde Iotti e Quel primo giorno di mandato esplorativo - : I punti saldi di una routine che le servivano a orientarsi all'interno di una situazione politica caotica e frammentata. L'IMPORTANZA DI PRENDERE TEMPO quel primo giorno da esploratrice era il 28 ...

“Con un euro al giorno”. Katia e Ascanio - lo scoop. I due ex gieffini - che dai tempi del reality (era il 2004) non si sono mai lasciati - hanno in cantiere una grossa novità? Quel che ha fatto sapere la Pedrotti emoziona i fan : Si sono conosciuti al Grande Fratello (edizione numero 4). Era il 2004 Lui ha iniziato a farle la corte, lei sembrava non apprezzare. Poi, però, non solo ha ceduto alla sue avances, lo ha anche sposato. L’anno dopo, nel castello di Bracciano. Poco dopo sono diventati genitori, prima di Matilda, poi di Tancredi. Avete già capito che stiamo parlando di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, il principe romano e la sua principessa valtellinese. ...

Di Maio a Salvini : «Aspetto qualche giorno e poi un forno si chiude». Il leghista : «Se vuole Quello di Renzi si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»

FRANCO TERLIZZI CON EVA HENGER - RETROSCENA SUL CANNAGATE/ Isola - "Ha ragione - ricordo benissimo Quel giorno" : FRANCO TERLIZZI appoggia Eva HENGER sul CANNAGATE dell'Isola dei Famosi 2018: l'ex pugile conferma a Striscia la Notizia la versione dell'ex naufraga.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:45:00 GMT)

“Mi è venuto il cancro”. Lo ha usato per 30 anni - senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito - ma non poteva immaginare a cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e Quello che venendo fuori è gravissimo : Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguono senza sosta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per ...

“Li vogliamo al matrimonio”. La scelta di Meghan e Harry in vista del grande giorno. Quel particolare che non è certo passato inosservato e che nasconde un significato decisamente speciale : Quanta fatica, in questi giorni, in Quel di Buckingham Palace: e d’altronde non potrebbe essere altrimenti considerando che in ballo c’è la preparazione dell’evento degli eventi, il secondo Royal Wedding nel giro di pochi anno che dopo le nozze tra William e Kate vedrà nel ruolo di sposi il buon Harry, per anni considerato lo scapolo d’oro della famiglia Windsor, e Quella Meghan Markle che dopo i ruoli sul piccolo ...

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...