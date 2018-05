QUEL CERTO NON SO CHE Su Rete 4 il film con Doris Day oggi | 9 maggio 2018

Juve - il motore è in riserva? Non certo QUELlo di Douglas Costa : I bianconeri si preparano a festeggiare il settimo scudetto. Prima però c'è in programma la finale di Coppa Italia: Allegri si affida ancora al suo numero 11 per conquistare il primo trofeo stagionale

“È gay”. GF - il gossip bomba. A volte i concorrenti si dimenticano della presenza della telecamere e “vanno oltre”. QUEL che è stato detto in un momento di intimità non resterà certo un segreto. Ahia : Nella casa del Grande Fratello continuano a succederne delle belle. La scorsa settimana, a seguito della lite furibonda con Aida Nizar, è stato squalificato il concorrente italo-senegalese Baye Dame. Il ragazzo è stato accusato di essersi comportato da bullo nei confronti della concorrente spagnola che è stata trattata in modo indegno. Dopo Quella lite spaventosa, il pubblico ha chiesto che fossero presi provvedimenti nei confronti di Baye: il ...

“Pessima - ma come si fa…”. Ambra Angiolini ‘distrutta’. La conduttrice del concerto del 1 maggio sale sul palco e QUEL particolare non passa inosservato : “È troppo” : Il primo maggio, oltre che la Festa del lavoro, in Italia è anche il giorno del tradizionale – e criticato, e preso in giro – concerto del primo maggio organizzato dai maggiori sindacati italiani in piazza San Giovanni. Condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, il ventottesimo “concertone” è iniziato alle 15 e concluso poco dopo mezzanotte. Sul palco si sono succeduti Gianna Nannini, Fatboy Slim, Max Gazzè & ...

Il Concertone del Primo Maggio e QUEL ridicolo processo alla misoginia della trap : ... e vanitosi , con l'aria da stronzi come quei gangsta che vedevamo su MTV, negli anni Novanta, quando era difficile immaginare che una delle coppie piu potenti e influenti del mondo sarebbero ...

Concertone - il rap è protagonista. Anche QUELlo a rischio misoginia - Musica - Spettacoli : ... per andare oltre le facili polemiche, sottolineare come il sindacato per il suo statuto associativo debba fare non uno ma cinque passi per andare incontro alle novità cui la realtà nel mondo del ...

“Alessia - si vede tutto!”. Isola dei Famosi - entra in studio Stefano De Martino e la finale diventa ‘hot’. Il siparietto con la Marcuzzi fila liscio fino a un certo punto : non avevano calcolato ‘QUEL’ particolare : E alla fine, dopo più di due mesi, è arrivata l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi. Mai edizione fu più chiacchierata: il canna-gate, quest’anno, ha letteralmente dominato ogni diretta. Ma non la finale, che eccezionalmente si è svolta all’Expo di Milano. Ci sono arrivati in 5 – Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei – ma, tra sfide e televoti lampo, nel ...

Berlusconi : "Non sta certo al signor Di Maio dirmi QUEL che devo fare". Salvini : "Smettetela o si torna al voto" : "Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Forza Italia va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con il quale ci ...

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era anche QUELla di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

“Ha sbagliato - eccome…”. Bettarini contro Stefano De Martino : anche il grande ex si scaglia contro l’inviato dell’Isola - ormai sotto attacco da tutte le parti. Il motivo di QUELle parole non certo tenere : Se pensavate che, con l’avvicinarsi del gran finale de L’Isola dei Famosi le polemiche sarebbero finalmente diminuite, sappiate che vi sbagliate di grosso. In particolar modo a proseguire serratissima è quella che ormai può essere considerata una vera e propria guerra in casa Mediaset, con Striscia la Notizia costantemente all’attacco del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con ogni mezzo a disposizione. Le ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. QUEL che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

“Ilary è furiosa”. Gf Nip : guerra aperta con la D’Urso. Tra le due conduttrici è scoppiato il caos e la Blasi non sta di certo a guardare : “QUEL gesto di Barbara è gravissimo” : Il Grande Fratello Nip è alle porte. Dopo un periodo di pausa, grazie anche al successo delle due stagioni Vip, il reality è prono a tornare nelle case degli italiani. La conduttrice, ormai si sa, sarà Barbara D’Urso che sta vivendo un periodo decisamente fortunato. Ora però qualcosa sta andando storto, o meglio qualcosa sta creando dei dissapori non da poco. Infatti Carmelita con il suo classico stile esuberante sta mettendo tutte le ...

“Li vogliamo al matrimonio”. La scelta di Meghan e Harry in vista del grande giorno. QUEL particolare che non è certo passato inosservato e che nasconde un significato decisamente speciale : Quanta fatica, in questi giorni, in Quel di Buckingham Palace: e d’altronde non potrebbe essere altrimenti considerando che in ballo c’è la preparazione dell’evento degli eventi, il secondo Royal Wedding nel giro di pochi anno che dopo le nozze tra William e Kate vedrà nel ruolo di sposi il buon Harry, per anni considerato lo scapolo d’oro della famiglia Windsor, e Quella Meghan Markle che dopo i ruoli sul piccolo ...

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di QUELlo di William e Kate - il matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la cosa non piacerà a tutti : Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i ...

Shawn Mendes : adesso può finalmente cantare di un certo argomento (e non è QUELlo che stai pensando) : C’è qualcosa di cui Shawn Mendes non ha mai potuto parlare nei suoi primi due album e, adesso che sta per arrivare il terzo, finalmente si può togliere questo sfizio. [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Abbiamo già ascoltato “In My Blood“ e “Lost in Japan” in cui il cantante canadese affronta rispettivamente ansia e allegria, ma c’è un altro argomento di cui vuole parlare in uno dei ...