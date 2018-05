Quarant' anni l' omicidio di Aldo Moro Mattarella depone una corona | ' Oggi minaccia

Quarant'anni fa veniva ucciso Aldo Moro - Mattarella depone una corona a via Caetani : 'Oggi minaccia terroristica ha forme nuove' : ... da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da ...

Quarant’anni fa la morte di Aldo Moro. Gentiloni : “Un peso sulla coscienza della Repubblica” : Quarant’anni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica rende omaggio allo statista assassinato dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia e dopo la strage di via Fani. In via Caetani, dove i terroristi fecero ritrovare la salma dello statista nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Fuori dai manicomi. Quarant’anni di legge Basaglia : Il 13 maggio 1978 la legge 180 ha decretato la chiusura dei manicomi in Italia. Le storie di chi ci ha vissuto, di chi ci ha lavorato e di chi si è rifatto una vita. Leggi

Quarant'anni fa il delitto Impastato: così moriva l'uomo che sfidò la mafia con l'ironia

Quarant'anni fa la morte di Moro - la tragedia e l'enigma - SPECIALE : Moro non voleva soccombere, e non voleva che soccombesse la sua visione politica di sbloccare la democrazia italiana favorendo un'evoluzione socialdemocratica del Pci. Le sue 'lettere dal carcere' , ...

Il bilancio della legge Basaglia - Quarant'anni dopo : Noi l'abbiamo fatto, con coraggio, e con una delle leggi più democratiche al mondo'. Per un trattamento sanitario obbligatorio, ad esempio, sono previsti numerosi passaggi, a tutela del paziente.E c'...

MotoGP Americas : da Roberts a Marquez - Quarant'anni di corse in USA : USA terra di conquista per Honda Le ultime 14 gare MotoGP corse negli Stati Uniti sono state vinte tutte dalla Honda: la sequenza è iniziata ad Indianapolis nel 2010 con Pedrosa. Sono seguite tre ...

Quaranta anni dalla Legge Basaglia - cosa è cambiato per psichiatri e luoghi di cura : Avviso agli internauti: ciò che segue è destinato ad addetti ai lavori del microcosmo “psy” prevalentemente campani, a curiosi inguaribili, a vittime della coazione a conoscere e a qualche fascinato dalle dinamiche socio-politico-sanitarie del nostro Paese. Tutti gli altri, prima di annoiarsi, è bene che si rivolgano ad altre rubriche (tra Di Maio-Salvini e Ferragni-Fedez c’è l’imbarazzo della scelta sui blog de ilfattoquotidiano.it, e altrove). ...

I Killing Joke annunciano il tour mondiale per il Quarantesimo anniversario della band. Una data anche a Milano : Il tour "Laugh At Your Peril" inizia a settembre con una serie di spettacoli nel Nord America. Ulteriori date sono previste in Europa e nel Regno Unito a partire da metà ottobre. È prevista anche una ...

Violenza sessuale e stalking su una studentessa di 16 anni : arrestato insegnante Quarantenne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per Violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che ...

Per dieci anni riscuote la pensione della nonna morta : denunciato Quarantenne torinese : L'uomo è ora accusato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Nei suoi confronti è stato disposto il blocco dei conti correnti, per un valore di oltre 50 mila euro, nonché il sequestro di un immobile a lui intestato