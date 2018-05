Quando è la Festa della mamma?

Festa della Mamma - Quando e perché si festeggia : La Festa della Mamma, che si celebra il 13 maggio, è forse la festività più antica della storia dell’umanità qualora la si consideri nei culti arcaici della Madre Terra. Gea madre natura era celebrata un po’ in tutte le culture preistoriche dal Neolitico al risveglio primaverile. In tempi storici, Grecia e Roma omaggiavano divinità femminili legate alla vita contadina nel mese di maggio, per l’associazione con la fertilità ...

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : Quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

Festa della mamma 2018/ Quando si celebra? Frasi - idee regalo - iniziative e offerte : Festa della mamma 2018: Quando si celebra? Frasi e idee regalo per gli auguri, iniziative e offerte da condividere per celebrarle. Ultime notizie.

Festa della Liberazione : ecco da Quando si festeggia : Ogni anno il 25 aprile, in Italia, ricorre la Festa della Liberazione, nota anche come Anniversario della Liberazione d’Italia, Anniversario della Resistenza o, semplicemente, 25 aprile. Parliamo di una ricorrenza dichiarata Festa nazionale già nel 1946 quando, su proposta del presidente del Consiglio Alcide de Gasperi, il principe Umberto II, ai tempi luogotenente del Regno d’italia, emanò un decreto legislativo luogotenenzial e chiamato ...

L'ingresso agli spettacoli della rassegna è ad offerta. L'inizio è alle ore 21.

La festa del papà in giro per il mondo - Quando e dove si festeggia : Viaggiando in giro per il mondo si scopre che la festa del papà ha origini differenti in ogni Paese e cade in diversi periodi dell'anno. In molti Stati, soprattutto di origine anglosassone, viene celebrata la terza domenica di ...

Festa del Papà in Italia e nel mondo : Quando e perché si festeggia : Il 19 marzo si celebra in Italia la Festa del Papà, ricorrenza civile diffusa in diverse regioni del mondo ma con una grande varietà di date. Come la si intende oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo in forma complementare alla Festa della mamma che sarebbe stata organizzata espressamente, la prima volta, a Spokane negli Stati Uniti su iniziativa di Sonora Dodd, la fedele ispirata da un sermone ascoltato nella sua chiesa ...

Festa della Mamma e del Papà 2018/ Quando sono? Le date in cui si celebrano i genitori : Festa della Mamma e del Papà: Quando vengono celebrate le due figure genitoriali, le origini e le tradizioni nel mondo. Dopo la Festa della Donna, le prossime date.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:34:00 GMT)

“Abbiamo scavato ed è saltata fuori”. Metro C - una scoperta storica : gli archeologi fanno festa a Roma. Quando si sono ritrovati davanti a quella meraviglia - sono rimasti a bocca aperta e subito le foto hanno fatto il giro del web : La Metropolitana di Roma crea tanti disagi ai cittadini, ma ogni volta regala sorprese archeologiche straordinarie. Uno spettacolo, uno splendore di mosaici bianchi e a figure nere, geometrie, alberi, un satiro e un amorino che lottano o danzano sotto un tralcio d’uva, un uccello su un ramo e perfino un’antica fontana. Dalla terra dove si sta scavando la fermata della Metropolitana di Amba Aradam, sotto viale Ipponio, spuntano ...