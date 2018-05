Qatar Airways e Boca Juniors | accordo di sponsorizzazione fino al 2022 2023

ROMA - NUOVO SPONSOR Qatar AIRWAYS/ Sulla maglia bianca oggi contro il Liverpool : la scelta scaramantica : ROMA, NUOVO SPONSOR QATAR AIRWAYS: accordo fino al 2021. L'esordio Sulla maglia già stasera contro il Liverpool: una decisione di marketing, ma anche scaramantica...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Qatar Airways sponsor : 40 milioni da oggi al 2021 : La compagnia aerea è stata partner del Barcellona fino alla scorsa stagione, quel Barcellona eliminato dall'Europa che conta proprio dalla Roma, ricorda Davide Stoppini su ' La Gazzetta dello Sport ':...

Roma - nuovo sponsor Qatar Airways : 40 milioni più bonus in 3 anni : Dopo cinque anni torna ad esserci uno sponsor sulla maglia della Roma e non uno sponsor qualsiasi, ma Qatar Airways che sarà il Main Global Partner della squadra. James Pallotta ha dichiarato che l'...

La AS Roma annuncia Qatar Airways come nuovo Main Global Partner : "Il Club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l'innovazione e l'eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. come ...

AS Roma - Qatar Airways nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : Teleborsa, - Nuova storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways . L'accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà la compagnia aerea ...

Roma - Qatar Airways nuovo main sponsor : Roma, 23 apr. , askanews, La Roma torna ad avere uno sponsor sulla maglia dopo cinque anni. sponsorizzazione di prestigio che il club giallorosso definisce come 'la più grande mai siglata dalla ...

Qatar Airways è il nuovo sponsor della Roma calcio : Non vediamo l'ora di lavorare insieme e di festeggiare con i tifosi giallorossi presenti in tutto il mondo'. L'accordo è importante, anche perché rafforza ancora di più il legame tra Qatar Airways e ...

La Roma ha trovato il nuovo sponsor è la Qatar Airways : La Roma ha un nuovo sponsor, è la Qatar Airways. La partnership porterà nelle casse della società giallorossa 40 milioni di euro in tre anni. Il presidente del club capitolino, James Pallotta, ha ...

AS Roma - Qatar Airways nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : Nuova storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways . L'accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà la compagnia aerea diventare lo ...

Roma - nuovo sponsor sulla maglia è Qatar Airways/ Sulle divise giallorosse fino al 2021 : Roma, nuovo sponsor sulla maglia è Qatar Airways: Sulle divise giallorosse almeno fino al 2021, accordo davvero molto importante raggiunto da James Pallotta e dai suoi colleghi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:46:00 GMT)

Roma - da Qatar Airways 40 mln più bonus : ANSA, - Roma, 23 APR - A quanto apprende l'Ansa, la partnership pluriennale siglata dalla Roma con Qatar Airways fino al termine della stagione 2020-21 porterà complessivamente nelle casse di Trigoria ...

Qatar Airways nuovo main sponsor dell'As Roma - il debutto domani con il Liverpool : AS Roma e Qatar Airways sono liete di annunciare una partnership pluriennale, che vedrà la compagnia aerea diventare lo sponsor di maglia ufficiale del club giallorosso. L'accordo, il più grande mai ...

Roma-Qatar Airways - ai giallorossi 40 milioni in tre stagioni : Ecco il valore del nuovo contratto di sponsorizzazione per la maglia della Roma con Qatar Airways L'articolo Roma-Qatar Airways, ai giallorossi 40 milioni in tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Qatar Airways nuovo sponsor : sulle maglie già in Champions contro il Liverpool : Il Club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l'innovazione e l'eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. Come ...