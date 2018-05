: #News #Pyongyang rilascerà 3 prigionieri Usa - CybFeed : #News #Pyongyang rilascerà 3 prigionieri Usa - NotizieIN : Pyongyang rilascerà 3 prigionieri Usa - TelevideoRai101 : Pyongyang rilascerà 3 prigionieri Usa -

La Corea del Nord libererà i treamericani e li consegnerà al segretario di Stato americano Mike Pompeo, in queste ore a. Lo riporta l'agenzia Axios. E' il primo risultato di Pompeo dopo il suo arrivo in Corea del Nord, per organizzare lo storico vertice tra il presidente Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Il vertice, secondo i media, dovrebbe svolgersi a Singapore nel mese di giugno.(Di mercoledì 9 maggio 2018)