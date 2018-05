Protezione civile | giornata formativa a Roseto degli Abruzzi 

Meteo : allerta gialla Protezione civile in 10 regioni : allerta gialla della Protezione civile in dieci regioni per rischio idraulico ed idrogeologico. Sono Lombardia, Basilicata, Calabria, Molise, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto, secondo ...

Allerta meteo - pesante avviso della Protezione civile : temporali su tutta Italia - colpito il Nord e buona parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Nelle prossime ore impulsi di aria fredda accentueranno l’instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro-Sud, dove si registreranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Temporali in tutta la Campania allerta della Protezione Civile : allerta meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e Temporali. L'ha diramata la Protezione Civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica. Si prevedono 'precipitazioni, anche a ...

Temporali in arrivo - allerta gialla della Protezione Civile : "La vasta area depressionaria, che da alcuni giorni insiste sull'Italia, favorirà il transito di un nuovo impulso perturbato sulle regioni settentrionali determinando, nel corso delle prossime ore, nuove...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione civile : piogge e temporali per instabilità in tutt’Italia : Allerta Meteo – La vasta area depressionaria, che da alcuni giorni insiste sull’Italia, favorirà il transito di un nuovo impulso perturbato sulle regioni settentrionali determinando, nel corso delle prossime ore, nuove precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, particolarmente su Lombardia e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Friuli - 42 anni dal terremoto : l’appello della Protezione civile : “6 maggio 1976, sono passati 42 anni dal devastante terremoto del Friuli. Da quella tragedia nacque la moderna protezione civile. Facciamo un appello ai giovani affinché si informino; per non dimenticare e costruire assieme comunità“: lo scive la protezione civile del Friuli Venezia Giulia su Twitter. Il volontariato regionale di protezione civile del Friuli Venezia Giulia nasce in uno dei momenti più tragici della storia della ...

Maltempo Sardegna : la Protezione civile monitora il territorio - occhi puntati su Bosa : Continuerà per tutta la notte il presidio della Protezione Civile sugli eventi del Maltempo che sta interessando la Sardegna, maggiormente l’Oristanese e le zone limitrofe, con fenomeni isolati nel resto dell’Isola. Donatella Spano, assessore delegato alla Protezione Civile regionale, si è recata a Bosa con il direttore regionale della Protezione Civile, Graziano Nudda, e il direttore generale di Forestas, Antonio Casula, per ...

Maltempo sull'Italia - allerta della Protezione civile : Piogge e temporali sull'Italia. Un nuovo impulso perturbato, collegato alla vasta area depressionaria che da alcuni giorni è presente sul nostro paese, nel corso delle prossime ore determinerà nuovi ...

Festa della Croce Rossa - a villa Duchessa di Galliera un campo simulato di Protezione civile : ... Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua, , presso le piscine; nello stesso giorno a Vado Ligure, nell'ambito della maniFestazione MODIDI, festival di arte e scienza per bambine e bambini, dalle ...

Maltempo Sardegna : la Protezione civile lavora a pieno regime : “La Protezione Civile della Sardegna sta lavorando a pieno regime per risolvere i disagi provocati dal Maltempo e gestire le emergenze. Continua il monitoraggio meteorologico che prevede ancora situazioni di instabilità per le prossime ore”. Lo comunica la Regione Sardegna in merito ai fenomeni meteorici verificatisi nell’Isola in queste ultime 72 ore. L’ultimo bollettino di monitoraggio dell’Arpas prevede per le ...

Scatta l'allerta arancione della Protezione civile : Roma, 3 mag. , askanews, Proseguono gli effetti della depressione già attiva sulla nostra penisola, che continuerà a determinare una fase di maltempo ancora fino alla giornata di domani, con ...

Allerta Meteo - forte maltempo anche Venerdì 4 Maggio in tutt’Italia : nuovo avviso della Protezione civile : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti della depressione già attiva sulla nostra penisola, che continuerà a determinare una fase di maltempo ancora fino alla giornata di domani, con precipitazioni più frequenti sul nord-ovest, sulle zone appenniniche settentrionali e localmente sulle regioni del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...