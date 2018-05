«Probabile l’accordo tra Lega e M5S» Il Quirinale | hanno chiesto altre 24 ore

ilsecoloxix

: RT @vincal1: @romafaschifo Come si può non essere d'accordo su parole corrette e veritiere? A parte il fatto che è strano il silenzio della… - martaleonardi63 : RT @vincal1: @romafaschifo Come si può non essere d'accordo su parole corrette e veritiere? A parte il fatto che è strano il silenzio della… - vincal1 : @romafaschifo Come si può non essere d'accordo su parole corrette e veritiere? A parte il fatto che è strano il sil… - fabioitasic : @Fede_Valcauda @AugustoMinzolin Molto probabile, ma una legge elettorale più sensata non la può partorire un govern… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Mattarella aveva dato come ultimatum fino alle 17 per dare il via al “suo” governo neutro. Poi i due leaderinformato il Capo dello Stato sul confronto in corso