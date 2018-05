Presto il 4G in Kena Mobile | il mese esatto dell’integrazione

optimaitalia

Presto il 4G in KenaMobile: il mese esatto dell'integrazione

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Le offerte disono spesso vantaggiose, anche se la domanda che risuona nella testa degli utenti resta sempre la stessa: quando sarà possibile usufruire della velocità della rete 4G di TIM? Ci ha pensato 'mvnonews.com', in un'anteprima esclusiva, a fare un po' di luce sulla vicenda: la risposta all'interrogativo non troppo potrebbe piacervi, ma almeno rappresenta un punto di svolta ed un porto sicuro.Nonostante l'imminente lancio di Iliad Italia, operatore che ha ispirato la nascita stessa di, il gestore no frills di TIM non si armerà di un proprio 4G prima del prossimo settembre. Era piuttosto facile ipotizzare il virtuale controllato dalla telco blu provasse a frenare l'impatto travolgente del gruppo francese con una mossa di questo genere, peraltro molto richiesta tra gli utenti che hanno già deciso di puntare sulle offerte targate. La strategia ...