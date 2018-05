huffingtonpost

: 'Preparavo Dogman quando esattamente 10 anni fa Gomorra mi è esploso tra le mani' - HuffPostItalia

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Doveva chiamarsi L'amico dell'uomo. Poi, lo ha fatto diventare. Matteo Garrone parla a Vanity Fair del suo nuovo film, in gara al festival di Cannes e nelle sale dal prossimo 17 maggio, e ispirato "molto lontamente" ad un truce caso di cronaca nera.Quello che vide protagonista Pietro De Negri, il mite tosatore di cani che nel febbraio del 1988 torturò per ore il pugile dilettante Giancarlo Ricci, per poi ucciderlo. Ma non sarà un film "splatter", parola di regista:"Chi si aspetta un film pieno di scene raccapriccianti è meglio che non vada al cinema. Perché resterebbe deluso"A interpretare il "canaro della Magliana" sarà Marcello Fonte, attore calabrese con alle spalle soltanto tre film, scovato quasi per caso da Garrone:"Fonte è il custode del centro sociale romano Nuovo Cinema Palazzo. Un giorno, durante le prove di uno spettacolo per ...