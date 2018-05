Premio Asti d' Appello Junior | ha vinto la scrittrice Guia Risari

Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 : Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Baku. Dietro di lui partiranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes. L’altro pilota della The post Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 appeared first on Il Post.

Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio di Cina di Formula 1 : Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Cina di Formula 1 che si correrà domani. Dietro di lui partirà l'altro pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, seguito da Bottas e Hamilton della Mercedes,

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrein : È arrivato davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton: per la Ferrari è la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale 2018

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio d'Australia : Il Mondiale 2018 è iniziato con una vittoria della Ferrari, che ha portato sul podio anche Kimi Raikkonen