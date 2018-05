Potenza Hashish dal Marocco | 16 arresti

SEQUESTRATA TONNELLATA DI HASHISH/ Lavello (Potenza) - operazione antidroga : pronta per lo spaccio in Italia : SEQUESTRATA TONNELLATA di HASHISH: operazione combinata tra GdF e Polizia a Lavello (Potenza). La droga era pronta per finire nelle piazze Italiane dello spaccio. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:30:00 GMT)