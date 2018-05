Potenza - all’ospedale San Carlo il calcio balilla è terapia : La disciplina paralimpica inserita nel progetto “Lo sport attraverso i sensi” per i pazienti affetti da ictus, Parkinson e sclerosi multipla

Rocco Mentissi alla Biblioteca Nazionale di Potenza con 'De philosophico piano' : Con l'ausilio del pianoforte, il maestro Mentissi affronterà i temi classici del mondo filosofico, come l'intricato rapporto tra finito ed infinito o il misterioso binomio caos-cosmos, affidandosi ...

BASILICATA - CHIUSO L'IMPIANTO NUCLEARE ITREC/ Riversava acque contaminate : 5 indagati dalla Procura di Potenza : BASILICATA, CHIUSO l’impianto NUCLEARE ITREC: Riversava in mare acqua contaminata. E’ successo a Rotondella, in provincia di Matera, dove venivano scaricate nello Jonio sostanze pericolose(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Le proteste e la fuga dei rifugiati dal Cpr di Potenza. Il sindaco all'HuffPost : "Sono troppi - le forze dell'ordine non ce la fanno" : Nella notte tra lunedì e martedì, dopo le proteste e l'avvio dello sciopero della fame, ventidue migranti sono scappati. Chiunque sia entrato in quella struttura concorda su un punto: la situazione è, a dir poco, precaria. Nel valutare le condizioni di vita dei migranti ospitati nel centro permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, a Potenza, anche le distanze politiche sembrano in parte sfumare, e capita che, alla ...

Due libri devoti alla Potenza : Seppur abbiano strutture, identità e lingue opposte, e uno dei due sia in verità un breve romanzo visionario, depositario speciale di una allucinazione soggettiva che si esprime secondo uno sperimentalismo linguistico pregiatissimo e di poesia impazzita - apprezzato altresì da George Saunders - i due libri, di cui mi appresto a scrivere, sono uniti da un comune fare diaristico dove la potenza dell'Io si staglia avidamente ...

A Potenza il primo torneo di basket "Spirito Allegro" : Il linguaggio dello sport è stato il linguaggio con cui Antonio ha sempre parlato nella vita: spirito di gruppo, sorrisi, mani che si stringono, rispetto per l'avversario, braccio teso per aiutare il ...

Stallo e imPotenza Onu sul sangue di Gaza : Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto "un'indagine indipendente e trasparente" sui violenti scontri avvenuti venerdì al confine tra Israele e la Striscia di Gaza in occasione della Grande Marcia del Ritorno. Il bilancio stimato è di 17 palestinesi morti, con oltre 2 mila feriti.Secondo quanto riferito da un portavoce, l'Onu ha ribadito "la prontezza" dell'organismo mondiale a dare nuovo slancio agli sforzi ...

Niente più Viagra o Cialis : dall'Italia una terapia alternativa all'imPotenza? : La disfunzione erettile è l'incapacità di tenere o mantenere l'erezione del membro maschile, seppur in presenza del desiderio sessuale. Questo problema è diffuso tra gli uomini di età superiore ai 40 anni e questa condizione può dipendere da diverse motivazioni: fisiche, assunzione di farmaci particolari, problemi psicologici o altre cause (come l'abuso di alcol, il tabagismo e l'uso di droghe). La nuova startup romana Una diagnosi precisa sulla ...

Maltempo - Basilicata coperta dalla neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

Ancora maltempo sull'Italia. Allerta in Campania - neve a Potenza - : La primavera si fa attendere. Forte vento al Nord. In Basilicata scuole chiuse per la neve, che interesserà anche quote collinari sul medio Adriatico. PREVISIONI

Ancora maltempo sull'Italia. Allerta in Campania - neve a Potenza : Ancora maltempo sull'Italia. Allerta in Campania, neve a Potenza La primavera si fa attendere. Forte vento al Nord. In Basilicata scuole chiuse per la neve, che interesserà anche quote collinari sul medio Adriatico. PREVISIONI Parole chiave: ...

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita dopo è trash all’ennesima Potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato divenuto icona alla cosmologica Potenza : Ma mentre il suo corpo si ritirava, la sua mente avanzava se possibile sempre di più e l'intermediazione della tecnologia gli ha permesso di rimanere nel mondo senza rinunciare alla sua ironia. alla ...