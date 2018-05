Polemica su Il Capitano Maria | la fiction di Rai1 sotto accusa | “La figura del preside

optimaitalia

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Neanche il tempo di partire che la nuovacon Vanessa Incontrada, Il, è. A muovere lacontro la serie è Alessandro Turchi,nte dell’Associazione dei dirigenti scolastici Solo dirigenti. Come riporta Il Giornale di Trani, avrebbe scritto una lettera a Miur, sindacati, dirigenti scolastici ed organi di stampa dicendosi indignato nei riguardi della nuova produzione dell'ammiraglia Rai. Il motivo? Alla ghigliottina ci sarebbe una scena, andata in onda nel corso della prima puntata di lunedì 7 maggio. Ile alla sua squadra cercano di trovare un modo per evacuare una scuolacui è nascosto un potenziale ordigno. Il, evidentemente preoccupato per la minaccia terroristica, ottiene, dopo tante insistenze, il via libera per essere il primo ad uscire dall'edificio.Turchi si è indignato, e nella sua lettera scrive, ...