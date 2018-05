Polanski | Il movimento #MeToo? Un' isteria collettiva

rainews

: RT @RaiNews: Il regista premio Oscar Roman Polanski interviene sul movimento in difesa delle donne #metoo: 'un'isteria collettiva'. E dopo… - VtladybirdR : RT @RaiNews: Il regista premio Oscar Roman Polanski interviene sul movimento in difesa delle donne #metoo: 'un'isteria collettiva'. E dopo… - fabioingoio1 : RT @RaiNews: Il regista premio Oscar Roman Polanski interviene sul movimento in difesa delle donne #metoo: 'un'isteria collettiva'. E dopo… - ana_comneno : RT @Agenzia_Ansa: #Polanski, movimento #MeToo è isteria collettiva e totale ipocrisia -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il regista attacca ilnato contro le molestie sulle donne. E dopo la sua espulsione dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, cita in giudizio l'organizzazione