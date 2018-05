Piazza Affari chiude in positivo | Ftse Mib guadagna lo 0 | 51%

Piazza Affari maglia rosa grazie a bancari e oil : Teleborsa, - Finale in cauto rialzo per le principali borse europee, dove Piazza Affari indossa la maglia rosa rimbalzando alle pesanti perdite della vigilia, innescate dallo spettro di un ritorno ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Carige : Brillante rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,38%. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più fiacca rispetto all'...

Borse europee caute. Piazza Affari in frazionale rialzo : Teleborsa, - Rimbalza Piazza Affari dopo le perdite della vigilia sulle tensioni per la formazione di un nuovo Governo . Rassicurazioni sono giunte dal responsabile del debito pubblico del Tesoro, ...

Rischio-voto - stress sui mercati : a Piazza Affari incantesimo spezzato? : Con l’ipotesi sempre più concreta di elezioni anticipate e di Governo posticipato a chissà quando, il rischio politico, che sembrava non importare a nessuno fino a due giorni fa, si è improvvisamente materializzato. Per la prima volta dal 4 marzo...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al petrolio e al Quirinale (9 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo al prezzo del petrolio.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Piazza Affari : FTSE Mib -1 - 64% - voto a luglio spaventa mercati. Spread a 131 : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Piazza Affari in ribasso, FTSE Mib perde l'1,64%, con i mercati terrorizzati dal voto anticipato a luglio. Spread a 131 punti (8 maggio 2018).

Piazza Affari : solo una pausa o è la fine del rialzo? : A pagare il conto più salato è stata Piazza Affari che ha risentito dell'incertezza politica, acuita dalla possibilità di un ritorno alle urne in estate o in autunno. Il Ftse Mib ha terminato le ...

Piazza Affari teme il voto. Lo spread torna sopra 130 punti : Teleborsa, - Piazza Affari chiude in netto ribasso , deteriorando il clima sui mercati continentali, sulla prospettiva di un ritorno alle urne in Italia nel tentativo di sbloccare lo stallo politico. ...

Piazza Affari : senza freni Moncler : Brillante rialzo per l' azienda nota per i piumini , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,49%. Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto ...

Piazza Affari - -1 - 6% - maglia nera in Europa - pesa stallo politico : Milano, 8 mag. , askanews, Chiusura pesante per Piazza Affari, di gran lunga la peggiore Borsa in Europa. Sul listino milanese, colpito dalle prese di profitto dopo i massimi dal 2009 aggiornati ieri, ...

Piazza Affari -1 - 64% - tensioni su spread : 18.05 Chiusura in rosso per Piazza Affari, appesantita anche dallo stallo nella formazione del governo e dall'ipotesi del ritorno al voto in tempi brevi. L' indice Ftse Mib perde l'1,64% a 24.142 punti.Sotto pressione i titoli bancari. Poco sotto la parità le altre Borse europee, dopo l'avvio debole di Wall Street. I listini guardano all'Iran e alle mosse di Trump sull'accordo del nucleare.Londra chiude piatta a -0,02%, Parigi -0,17% mentre ...

L'incertezza politica pesa su Piazza Affari : Seduta negativa per la Borsa di Milano, influenzata dal vuoto istituzionale per l'assenza di un indirizzo di governo. L'indice Ftse Mib ha registrato la perdita dell'1,64%, con vendite generalizzate, ...