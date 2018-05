abruzzoinfesta

: Screening gratuiti, incontri, talk show, intrattenimento e approfondimenti su salute e benessere sabato 12 maggio d… - Cityrumors_it : Screening gratuiti, incontri, talk show, intrattenimento e approfondimenti su salute e benessere sabato 12 maggio d… - abruzzoweb : PESCARAMARE 2018: SABATO ''CAROVANA PREVENZIONE'' E SCREENING GRATUITI - redazionehgnews : Sabato in Piazza della Rinascita PescarAmare, con screening gratuiti di senologia, dermatologia e endocrinologia… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Diverse saranno le tematiche dal palco quali la sana alimentazione come prima Prevenzione e poi sport, movimento e bici per un corretto stile di Vita. Una giornata che vedrà molti protagonisti e come ...