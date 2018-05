Perfino il Nexus 4 con Android 8 1 Oreo | ci pensa l’ultima LineageOS 15 1

optimaitalia

: Perfino il #Nexus4 con Android 8.1 Oreo: ci pensa l'ultima LineageOS 15.1 - OptiMagazine : Perfino il #Nexus4 con Android 8.1 Oreo: ci pensa l'ultima LineageOS 15.1 -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Non è affatto morto il4, che riemerge ogni volta dalle ceneri, sempre grazie al progetto, che nella sua versione 15.1 fa accomodare a bordo dell'ex googlefonino 2012, che ricordiamo essere stato lanciato ufficialmente con4.2 Jelly Bean, l'ultimissima iterazione del robottino verde, vale a dire8.1. Un colpo che non tutti i dispositivi più datati possono vantare, e che rendono lo smartphone in questione un vero cimelio. Se siete degli intenditori, e ne possedete ancora uno, siamo pronti a scommettere non finirete nemmeno di leggere il presente articolo per correre ad installare la customROM.Predichiamo, in ogni caso, una certa prudenza nel portare a compimento un'operazione di questo tipo, che esige per il suo espletamento un'esperienza particolare ed una conoscenza profonda nel campo del modding. Tra le novità presentate dalla15.1, ...