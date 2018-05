Perché Renzi candida Gentiloni premier

Governo - Gentiloni e la stoccata a Renzi a Che Tempo che Fa : “Ecco Perché il rifiuto al M5s non era indispensabile” : Paolo Gentiloni ospite a Che Tempo che Fa su Rai 1 sulla proposta avanzata dal M5S per la formazione di un Governo con il Pd ha dichiarato: “Il gran rifiuto non era indispensabile, certo non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio, o da un altro esponente del M5s, ma si poteva discutere perché questo avrebbe messo a nudo le contraddizioni al loro interno. L’onorevole ha aggiunto: “Il tocca a loro non vale ...

Casellati - Di Maio - Renzi : Perché lo Stato Sociale ne ha una per tutti : Ecco, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , cosa pensa dei protagonisti della politica attuale la band bolognese che non nega di aver votato 'un partito il cui nome inizia con la P e ...

Matteo Renzi - il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini : 'Ma Perché il Quirinale...' : La domanda che gira in queste ore nei Palazzi romani è: 'Ma Matteo Salvini ha davvero qualcosa in mano?'. La risposta, spiega Augusto Minzolini sul Giornale , in realtà la conoscono solo il leader ...

Tuoni sul Pd : Perché Franceschini e gli altri fanno la guerra a Renzi : Renzi non ha intenzione di andare allo scontro per essere usato come capro espiatorio delle difficoltà a individuare una linea politica nei confronti dei grillini, Maurizio Martina, Dario ...

'Perché Renzi ha sparato su Di Maio in tv'. Il governo non c'entra - cosa c'è dietro davvero : Matteo Renzi da Fabio Fazio non solo ha attaccato il Movimento 5 stelle ma ha anche tenuto la barra contro i suoi, ex dc ed ex comunisti . 'Le facciano le cose che hanno promesso', ha detto l'ex ...

M5s-Pd? I grillini cercano solo un capro espiatorio. Ecco Perché Renzi torna in scena : Peccato non avere un Francisco Goya che possa pennellare un 3 maggio 2018 per la prossima Direzione del Pd. Sarebbe interessante sapere chi dipingerebbe fra i fucilati e chi fra i fucilatori. Nell’assise dell’unico grande partito politico italiano che ancora decide attraverso i suoi organismi interni, il dibattito sarà su: andare o no al tavolo con il M5S (anzi P5S)? That is the question, direbbe Shakespeare. E’ veramente ...

Perché Renzi e Berlusconi aiutano Mattarella ad allontanare il patto per procura dei populisti : Il patto del Nazareno, inteso come l'incrocio eroico e passionale tra il centrosinistra di Matteo Renzi e il centrodestra di Silvio Berlusconi, come avrete forse notato negli ultimi mesi, e in ...

SALVINI E IL TERZO NOME PER IL GOVERNO/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi" : SALVINI e il TERZO NOME per il GOVERNO: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Al Pd serve una leadership autorevole per uscire dall'impasse. Perché non Renzi? : ... commentatori, influencers e, anche, interessi reali: una guida a 5 stelle temperata e garantita , in economia, nei rapporti internazionali, in Europa, dalla funzione di tutor della forza di sistema ...

Pd - alleanza con M5S non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco Perché : Nuovo Governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Alleanza Pd-M5S? Non convieneGoverno - Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco Perché : Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Nunzia De Girolamo - bordata contro Luigi Di Maio : 'Perché è peggio di Matteo Renzi' : 'Più che la fiera del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili . Ci vuole un esorcista per fare il governo , più che un presidente della Repubblica', attacca Nunzia De Girolamo , ospite di ...

Perché Renzi è ancora l'unico leader del PD : Ha promesso di stare zitto due anni, ma dentro al partito non si riesce a trovare un altro nome guida in grado di farcelo dimenticare

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi - la sentenza tombale di Ricolfi : 'Perché la loro era è finita' : Il voto del 4 marzo segna la fine di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi . A sostenerlo è il sociologo Luca Ricolfi , che intervistato da Italia Oggi spiega le conseguenze , disastrose, delle elezioni. '...