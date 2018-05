Perché non riusciremo mai a liberarci del reggaeton

'Alle elezioni di luglio vincerebbero i 5 Stelle Perché al Sud non si possono permettere le vacanze' : Così la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore si è espressa sulla possibilità di un ritorno alle urne in estate. Ospite a L'Aria che tira, Biancofiore è del parere che, con il voto a luglio, '...

Elettra Lamborghini ecco Perché non vado ai reality : Elettra Lamborghini ha detto no al “Grande Fratello Vip” e “Isola dei Famosi”. La sua passione per la musica che al momento la impegna molto. «È da un po’ di anni che mi vorrebbero sia al Grande Fratello Vip sia all’Isola dei Famosi, ma io ora sono concentrata sulla musica. Ho già un album pronto, la prossima canzone uscirà a settembre. E poi voglio continuare a fare televisione. Il mio futuro è imprevedibile», ha detto al Festival ...

Perché il festival di Cannes ama Javier Bardem (e non è il solo) : Con Everybody knows, Javier Bardem è in concorso a Cannes per la quarta volta aspirando alla sua seconda palma d’oro per il miglior attore (vinta per ora nel 2010 con Biutiful, primo grande successo internazionale di Innaritu). Precedentemente c’erano stati Il tuo ultimo sguardo (2016) e un’altra pietra miliare della sua filmografia, Non è un paese per vecchi (2007). Per non parlare degli applausi ricevuti fuori concorso anche ...

Baye Dame svela Perché non si è scusato ieri con Aida Nizar : Grande Fratello: ecco perchè Baye Dame non ha chiesto scusa a Aida Nizar ieri sera è andata in onda la quarta puntata del GF 15, e ci sono state tantissime polemiche e numerosi colpi di scena. Cosa è successo? Aida Nizar è stata incredibilmente eliminata, perdendo nettamente il televoto contro Luigi Favoloso, Alberto Mezzetti e Simone Coccia Colaiuta. Ma non è finita qua perchè nella casa più spiata dagli italiani sono rientrati anche Patrizia ...

Festa della Mamma - ecco Perché la data non è sempre la stessa : La Festa della Mamma è il giorno in cui celebriamo le nostre madri, ma la data non è sempre la stessa: vi siete mai chiesti perché? La Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di Maggio, ...

Sana - l'italo pachistana uccisa Perché non voleva sposarsi : 'È stata strangolata' : Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onorè, è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal Laboratorio ...

Matteo Salvini - Perché Sergio Mattarella non gli ha dato l'incarico : posizioni pro-Siria e gestione del prossimo voto : La prima, e più nota : le posizioni pro-Siria e dunque contro la Nato in un delicato momento di politica estera.

BRYAN CAMBIA SQUADRA - AMICI 2018/ Perché? Dalla Blu alla Bianca : Lauren non risparmia frecciatine... : BRYAN Ramirez CAMBIA SQUADRA ad AMICI 17 e passa da quella Blu alla SQUADRA dei Bianchi. Per quale motivo? "Per potermi confrontare con una ballerina come Lauren"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:44:00 GMT)

Uomini e Donne - l'ex corteggiattrice Eleonora Rocchini sul seno rifatto : 'Ecco Perché non è vero' : Gli occhi dei fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi sono tutti puntati sull'ex corteggiatrice Eleonora Rocchini, sospettata di aver fatto qualche ritocco al suo corpo. A sollevare i dubbi del ...

Loredana Lecciso/ “Al Bano lo amerò sempre - la nostra storia finita a Natale - non ci sposammo Perché…" : Loredana Lecciso si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:47:00 GMT)

Raid fascista a Macerata - Traini : "Non rinnego niente. Ecco Perché volevo vendicare Pamela" : "Non rinnego niente di quello che ho fatto. Io volevo colpire chi spaccia, come quello che ha venduto la droga a Pamela. Non è colpa mia poi se a Macerata tutti gli spacciatori sono neri". Sono ...

Problemi Fortnite 8 maggio : Perché non funziona - uscita aggiornamento 4.1 con Thanos : I giocatori in tutto il mondo stanno riscontrando Problemi per Fortnite. Attualmente non si può giocare, perchè? Presto detto, lo abbiamo fatto anche ieri: Fortnite sta per ricevere l’aggiornamento che darà il via ufficiale al crossover con Avengers Infinity War. Epic Games infatti ha lanciato la bomba, Thanos arriva nel Battle Royale con l'aggiornamento 4.1. Le novità di Avengers in Fortnite Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment ...

L'interrogatorio di Luca Traini : "Non rinnego niente - ora vi spiego Perché mi sono estremizzato" : sono passati oltre 3 mesi da quel 3 febbraio in cui Luca Traini salì a bordo della sua auto nera per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Osegale e altri 2 connazzionali.Ora il 28enne di Tolentino affronterà il processo alla Corte d' assise del Tribunale di Macerata per strage, tentato omicidio plurimo, porto illegale di pistola e munizioni, esplosione pericolosa in aria di ...