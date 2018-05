Perché il Parlamento si è bloccato e come dovrebbero agire i partiti? La risposta dei dati

wired

(Di mercoledì 9 maggio 2018) I grandi quotidiani stanno uscendo con un toto-nomi per quanto riguarda il prossimo governo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha strigliato iper lo stallo che si è verificato in Parlmento. Tuttavia, l’empasse ha delle cause abbastanza chiare. Soprattutto, se si usa un approccio guidato dai, si capisce molto bene il contesto in cui sono maturate le decisioni che, dal 4 marzo, ci hanno portati a questo punto. La questione è che, tutto sommato, i rapporti di forza attuali, in, convengono a tutti, soprattutto alla leadership di Matteo Salvini e, in second’ordine, al Partito democratico. Il grafico qui sotto condivide l’analisi di Mattarella: siamo in un sistema tripolare e non c’è un giocatore in grado di arrivare da solo a una maggioranza. Il grafico mostra, infatti, che se il Centrodestra resta unito, lo scenario conseguente è che, in ...