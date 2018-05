Perché il festival di Cannes ama Javier Bardem e non è il solo

gqitalia

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Con Everybody knows,è in concorso aper la quarta volta aspirando alla sua seconda palma d’oro per il miglior attore (vinta per ora nel 2010 con Biutiful, primo grande successo internazionale di Innaritu). Precedentemente c’erano stati Il tuo ultimo sguardo (2016) e un’altra pietra miliare della sua filmografia, Non è un paese per vecchi (2007). Per non parlare degli applausi ricevuti fuori concorso anche per Vicky Cristina Barcelona nel 2008. La storia dicolè iniziata, però, ‘al contrario’, essendo approdato prima in giuria (nel 2005) che nella competizione. Per quanto le sue vittorie più numerose le abbia conquistate alla Mostra del Cinema di Venezia (Coppa Volpi per Mare dentro e Prima che sia notte), l’attore spagnolo ha instaurato un legame solido e speciale cone il suo pubblico. Da poche ...