Per Sergi Roberto 4 turni di squalifica

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'incontro a Montecitorio : chiedono a Sergio Mattarella 24 ore Per un governo politico : A quattro ore dalla scadenza dell'ultimatum posto da Sergio Mattarella - fissato alle 17 di oggi, presunta deadline per la formazione di un governo politico - indiscrezioni hanno riferito di un ...

Sergio Mattarella - l'idea del ticket Per il governo neutrale : Elisabetta Belloni insieme a... : Al Quirinale regna la discrezione massima sulle nomine che Sergio Mattarella si appresta a fare per il suo governo neutrale. Ma secondo le prima indiscrezioni, la guida dell'esecutivo potrebbe cadere ...

Matteo Salvini - Perché Sergio Mattarella non gli ha dato l'incarico : posizioni pro-Siria e gestione del prossimo voto : La prima, e più nota : le posizioni pro-Siria e dunque contro la Nato in un delicato momento di politica estera.

ALDO MORO. IL PROFESSORE/ Su Rai 1 il film con Sergio Castellitto Per i 40 anni dalla morte dello statista : In occasione dei 40 anni dall’uccisione del presidente della Dc, Rai 1 propone il film "ALDO MORO. Il PROFESSORE", con Sergio Castellitto. Appuntamento questa sera, 8 maggio, alle 21.25.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:33:00 GMT)

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' Per il suo governo : in pole Per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Terrorismo : 5 anni e 4 mesi di carcere Per Marianna Sergio - la sorella della prima foreign fighter italiana ‘Fatima’ : Marianna Sergio, la sorella della prima foreign fighter italiana Maria Giulia ‘Fatima’, è stata condannata col rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Una pena che è diventata definitiva oggi oggi in appello dopo la decisione dei giudici in primo grado. Maria Giulia è stata invece condannata in contumacia in Assise a 9 anni per Terrorismo internazionale ed è probabilmente morta in Siria dove era andata a combattere per ...

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive Per il governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Sergio Mattarella - in SuPernova il pensiero su M5s e Luigi Di Maio : 'Inadeguati' : Che cosa pensa, davvero, Sergio Mattarella del M5s e di Luigi Di Maio ? La risposta la si può trovare in un libro di cui si è parlato molto, Supernova , il volume scritto dai due grillini pentiti ...

ALDO MORO - IL PROFESSORE/ Docufiction con Sergio Castellitto - l'attore : "Mi ricordo quell'annuncio disPerato" : ALDO MORO, Il PROFESSORE, la Docufiction con protagonista Sergio Castellitto verrà trasmessa l'8 maggio 2018: proiezione in anteprima a Milano e conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 00:48:00 GMT)

Governo - Perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Vaticano - governo : preghiere Per il presidente Sergio Mattarella : preghiere per un governo anche dal Vaticano . Non è uno scherzo, ma quanto ha affermato il sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede , monsignor Angelo Becciu . 'Speriamo e ci auguriamo che ...

Per Sergio Pirozzi ultimo giorno da sindaco di Amatrice : ... 4 maggio, però il sindaco-allenatore quella fascia la indosserà per l'ultima volta, in occasione della riapertura dello stadio comunale 'Paride Tilesi', alla presenza del ministro per lo Sport, Luca ...

Rugby - novità ed assenti nei 31 convocati di O’Shea Per il tour estivo in Giappone. Non ci sarà Sergio Parisse : Le convocazioni di Conor O’Shea per il tour estivo della nazionale italiana di Rugby, presentano qualche sorpresa: alcuni gradini ritorni fanno da contraltare ad inattese assenze. Sicuramente spicca l’assenza di Sergio Parisse, tenuto a riposo, il cui posto viene preso dal rientrante Marco Fuser. L’unico esordiente è Cherif Traore: la sua presenza si contrappone alle assenze di Quaglio e Chistolini. Luca Morisi e Michele ...

Sergio Mattarella ha convocato Per lunedì un nuovo giro di consultazioni : Si riparte. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione