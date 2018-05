Peppino Impastato | film | musica e libri per conoscerlo Da “I cento passi” di Giordana

ilfattoquotidiano

: 40 anni oggi dalla morte di Peppino Impastato,una voce libera. #ionondimentico ???? - GassmanGassmann : 40 anni oggi dalla morte di Peppino Impastato,una voce libera. #ionondimentico ???? - repubblica : Peppino Impastato, 40 anni fa la morte del militante che prendeva in giro il potere dei boss [news aggiornata alle… - repubblica : #9maggio 1978 - Nello stesso giorno di #AldoMoro, ucciso dalle #BrigateRosse, la #mafia uccideva anche Peppino… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sono passati quarant’anni dal 9 maggio del 1978. Per molto tempo nelle scuole italiane, in occasione di quella giornata, prima di iniziare le lezioni, ci si raccoglieva in silenzio per un minuto in memoria del presidente Aldo Moro. Nessuno ha mai ricordato che nelle stesse ore in un paese della provincia di Palermo, Cinisi,, un giovane militante che aveva alzato la voce contro la mafia, veniva massacrato per conto del boss Gaetano Badalamenti. Solo dopo ilpassi di Marco Tullio, uscito al cinema nel 2000, l’Italia ha cominciato a fare memoria anche di quest’uomo che ha ricevuto la tessera dell’ordine dei giornalisti post mortem.ha sbeffeggiato Cosa Nostra con l’ironia della parola divulgata attraverso una radio indipendente da lui fondata, è stato capace di dire no al familismo mafioso che lo circondava e ha combattuto Tano con ...