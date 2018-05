Pensioni | il focus al 9 05 sulla quattordicesima e sui requisiti per maturarla

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Mancano ormai solo due mesi all'erogazione della 14ma mensilita' per più di tre milioni di pensionati italiani. La cosiddetta mensilita' aggiuntiva potra' variare dalle 336 euro alle 655 eurobase di diversi vincoli, ovvero di parametri reddituali e contributivi VIDEO. Facciamo insieme il punto della situazione nel nostro nuovo articolo di approfondimento.e 14 mensilita': ecco le tipologie di assegno che potranno beneficiarne nel 2018 Partiamo elencando le tipologie di assegni che possono rientrare nell'erogazione della mensilita' aggiuntiva, per poi addentrarci nei. I potenziali beneficiari devono avere una pensione di anzianita' o nuova anticipata, di vecchiaia, di invalidita' e inabilita', oppure un assegno versato in favore dei superstiti. Per quanto riguarda invece i soggetti esclusi, individuiamo le invalidita' civili, gli assegni sociali, le ...