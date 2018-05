Pensioni flessibili | ultime news ad oggi 9 05 sull' APE e sull' esecutivo neutrale

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/05 su DEF - flessibilità - immigrazione - vitalizi Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 maggio 2018 vedono confermare all'interno del DEF i precedenti interventi di manutenzione del comparto previdenziale, ma tutto ciò senza anticipare nuove possibili opzioni di flessibilita'. Nel frattempo la politica prosegue la discussione sul comparto previdenziale [Video] parlando di possibile ritorno alle urne, immigrazione e sostenibilita' della spesa. In merito ai vitalizi si è tornati a fare il ...

Pensioni - ultimissime news al 2/05 su flessibilità - donne e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 maggio 2018 vedono arrivare nuove richieste di modifica della legge Fornero e di flessibilizzazione del sistema previdenziale [Video] sia da parte della politica che dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati si chiede di valorizzare i lavori di cura delle donne nell'accesso alla pensione. Infine, crescono le preoccupazioni per il futuro previdenziale dei giovani e per le differenze di genere. Vediamo ...

Pensioni 2018 ultime novità all'1/5 su UE - flessibilità - reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 1 maggio 2018 vedono arrivare un nuovo monito dall'Unione Europea in merito all'elevato costo del comparto previdenziale pubblico in Italia ed alla mancanza di equita' generazionale, con il rischio di assegni particolarmente bassi soprattutto per i giovani precari e i lavoratori con carriere discontinue. La risposta dei sindacati non si è fatta però attendere, seguendo il lavoro gia' svolto attraverso la ...

RIFORMA Pensioni/ Proietti chiede più flessibilità a 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti chiede più flessibilità a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 26/4 su M5S-PD - flessibilità - Enasarco Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 26 aprile 2018 vedono arrivare nuovi commenti politici in merito alla ricerca di un accordo di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Anche dai sindacati, ed in particolare dalla Cgil, arriva una presa di posizione al riguardo. Dall'estero, e nello specifico dalla Grecia, si registrano invece nuove proteste di piazza riguardo l'implementazione di misure d'austerita' su previdenza e sanita' [Video]. ...

Pensioni 2018 : Quota100 - possibile intesa per l'introduzione della flessibilità Video : Ancora attesa per la formazione del nuovo esecutivo che potrebbe dar vita a nuovi strumenti di flessibilita' in uscita come previsto dai vari programmi elettorali che hanno portato alla vittoria della Lega e del Movimento 5 Stelle. Sono le due forze politiche, infatti, a promettere la reintroduzione del meccanismo delle quote per dare la possibilita' a migliaia di lavoratori penalizzati dalla Riforma Fornero di anticipare l'uscita. Attesa per il ...

Pensioni flessibili - news al 19/4 : Damiano rilancia 9° salvaguardia e OD Video : Il Presidente uscente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano PD ha preso spunto da una recente presa di posizione di Susanna Camusso in merito al comparto previdenziale, per evidenziare la necessita' di prore l'intervento correttivo [Video] gia' avviato nella scorsa legislatura. Una riduzione del danno provocato dalla Manovra Fornero che di fatto si è interrotta dopo la campagna elettorale e che ora attende la formazione del nuovo ...

Pensioni 2018 : 4 opzioni per anticipare o flessibilizzare l'uscita dal lavoro Video : Il tema del pensionamento anticipato, complice anche l'inasprimento repentino e per molti poco gestibile dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso all'Inps [Video], sembra diventato un vero e proprio tema chiave del dibattito pubblico negli ultimi tempi. Sebbene finora le opzioni disponibili risultino insufficienti ed incomplete rispetto alle richieste dei lavoratori, qualcosa è stato comunque fatto nelle ultime legislature al fine di ...

Pensioni flessibili e APE volontaria 2018 : sblocco delle procedure dal 13 aprile Video : Le procedure informatiche per lo sblocco delle domande di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video] dovrebbero finalmente partire dal prossimo 13 aprile. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni riguardanti il meccanismo di prepensionamento legato al prestito Pensionistico, sulla base degli aggiornamenti forniti dall'Associazione delle banche italiane. Ricordiamo che la pensione anticipata tramite APE di mercato appare ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Flessibilità da 63 a 71 anni secondo Brambilla (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 aprile. La Flessibilità necessaria nel sistema secondo Alberto Brambilla. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - ultimissime news al 10/04 su vitalizi - uscite flessibili e FMI Video : Le ultime novita' ad oggi 10 aprile 2018 vedono prore i lavori parlamentari riguardo il ricalcolo dei vitalizi [Video]. Nel frattempo dai tecnici arrivano nuove prese di posizione in merito alla necessita' di preservare la tenuta dei conti, mentre dai comitati si rilancia l'importanza di prore il lavoro sulla flessibilita' previdenziale. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Fraccaro M5S ritmi serrati su ...

Pensioni 2018 - ultimissime all'8 aprile su flessibilità - APE - donne e austerity Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 aprile 2018 vedono finalmente decollare il prossimo 13/4 il sistema di accettazione delle prime domande di uscita anticipata tramite APE volontaria [Video]. Nel frattempo dalla UE si ribadisce la necessita' di prestare attenzione alla tenuta dei conti pubblici, mentre la CGIL non esclude la possibilita' di nuove mobilitazioni. Infine, dal CODS si torna ad accendere i riflettori in merito al ...