Patrocinio Gay Pride | no della Regione

Gay Pride - Comune leghista di Novara nega il Patrocinio. Il sindaco : “Folklore” : “Solo folklore“. In sintesi la scusa è sempre la stessa per negare il patrocinio al gay Pride. Dopo i casi del presidente della Provincia di Trento Ugo Rossi e del governatore della Lombardia Attilio Fontana, anche il sindaco leghista di Novara, Alessandro Canelli, ha deciso insieme alla giunta di non sostenere il Novara Pride, la manifestazione in programma il 26 maggio che porterà in città l’orgoglio omosessuale. Per il primo ...

Gay Pride a Trento - il governatore di centrosinistra Rossi nega il Patrocinio : “Folklore”. Al suo posto lo fa Bolzano : Il presidente della Provincia Ugo Rossi l’ha definita “una parata folkloristica ed esibizionistica”, prendendosi pure gli applausi di Forza Nuova. Lui che guida il Trentino da leader del Partito autonomista con una coalizione di centrosinistra a guida Pd, con questa motivazione ha negato il patrocinio al Dolomiti Pride, la manifestazione per ribadire i valori di inclusione, autodeterminazione, uguaglianza e lotta ...

Comune di Genova nega il Patrocinio a iniziative per il gay pride - : L'ufficio di gabinetto del sindaco ha confermato la decisione sia per il corteo organizzato da Liguria Rainbow per il 16 giugno che per la manifestazione "Colorata Cena" del 17 maggio