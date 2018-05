Parte “il Giro della salute” | il Centro Diagnostico Italiano al Giro d’Italia

meteoweb.eu

: 'Traditore della Patria'. Il fatto stesso che un famoso politico (Di Battista) abbia sul serio usato una espression… - marcocappato : 'Traditore della Patria'. Il fatto stesso che un famoso politico (Di Battista) abbia sul serio usato una espression… - FIMI_IT : ?? Parte oggi l’ @Eurovision Song Contest di Lisbona: a rappresentare l’Italia ci sono @MetaErmal e @FabrizioMoroOff… - riotta : All'inizio dei 55 giorni del rapimento del presidente Aldo Moro eravamo giovani, pieni di illusioni e speranze. Il… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ilseguirà per il secondo anno la carovana del 101°con il “salute“: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, ecoagulazione per la diagnosi dei disturbi dell’emostasi. Di seguito l’indicazione del luogo e degli orari in cui sarà accessibile al pubblico il camper del: Venerdì 11 maggio: Praia a Mare (CS), via Padula-via Domenico Mauro, dalle ore 13.00 alle 18.00 (arrivo) Sabato 12 maggio: Praia a Mare (CS), vialeLibertà, dalle ore 8.30 alle 12.30 (nza) Secondo i dati dell’Associazione EpaC sono almeno 300.000 in Italia i pazienti portatori ...