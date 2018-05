Parcheggi per disabili | ci sono Comuni che non li concedono a chi è autistico

Parcheggio Berlinguer : "Spero per l'estate che i lavori siano fatti". E sui costi di gestione... : ... tutti soddisfatti per essere riusciti a sbloccare la situazione di un'area sempre più spesso agli onori della cronaca. Sulla quale però ora il Comune, nella gestione, avrà a suo carico 'la ...

Fedez e J-Ax San Siro come arrivare - Parcheggi - info utili per il concerto : Fedez E J-Ax SAN Siro come arrivare. I due rapper milanesi, dopo due anni di successi con il loro progetto musicale congiunto, salutano i fan per tornare alle rispettive carriere da solisti. Per farlo, Fedez e J-Ax hanno scelto lo Stadio San Siro di Milano con un concerto evento il 1 giugno 2018. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Messina, parcheggi, info utili. ACQUISTA IL BIGLIETTO Fedez e J-Ax San Siro: ...

Voglio fare un gioco con te : lo scherzo perverso sull'auto Parcheggiata : Un'automobilista ha avuto la splendida idea di giocare uno scherzetto ai controlloridei veicoli in sosta: ecco cosa ha fatto.--Un automobilista di Catania ha avuto un pensiero davvero singolare, per non dire perverso: mettere sul cruscotto dellamacchina decine di bigliettini, per complicare la vita dei controllori della Sostare: quale sarà il ticket corretto?Un ottimo modo per mandare al manicomio vigili e controllori.

Ridisegnato il Parcheggio del porto di Vasto : più ordine e sicurezza per i pedoni : Mercoledì 2 maggio sarà completato il posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale nel parcheggio dell'area portuale di Vasto. Un intervento che trasformerà la viabilità e i parcheggi dell'...

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti il 1° maggio/ Primi filtri già al Parcheggio Tronchetto : Venezia, tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo maggio in caso di gente eccessiva: ecco come funzionano e come i cittadini Veneziani possono accedere.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:06:00 GMT)

Paga 400mila euro per curare il marito - donna truffata da un santone si da fuoco in un Parcheggio : Non ha retto il peso dell'inganno e si è tolta la vita nel modo più atroce possibile. Tiziana Maurizi, 62 anni, titolare di un'avviata rivendita di tabacchi si è data fuoco in un parcheggio di ...

Siena - truffata da un guaritore per migliaia di euro si dà fuoco in un Parcheggio : è grave : Una donna di 62 anni si è cosparsa con una bottiglia di alcool etilico e si è data fuoco nel parcheggio della Fortezza di Poggibonsi, in provincia di Siena. Ha riportato ustioni sul 95% del corpo ed è ancora in condizioni gravi. Alla base del gesto una truffa ricevuta da un guaritore, al quale si era rivolta per una una cura per una persona a lei cara gravemente malata.Continua a leggere

Parcheggio chiuso per le pulizie - gli organizzatori dell'evento alle Albere ironizzano su Facebook : 'Scelta intelligente' : TRENTO . "Scelta intelligente programmare la pulizia del principale Parcheggio di tutta la città il venerdì sera. Giusto modo per aiutare le attività commerciali e chi vuole godersi la città dopo una ...

Genova - l’odissea di una madre per avere un Parcheggio per il figlio disabile : Genova, l’odissea di una madre per avere un parcheggio per il figlio disabile Le Iene si occupano di un caso in cui burocrazia e buon senso non vanno di pari passo. Continua a leggere

Abbiamo visto all’opera le auto che Parcheggiano senza guidatore : “Per vedere automobili prodotte in serie senza volante e senza pedali, a vera guida autonoma, dovremo aspettare ancora molto – ci ha raccontato Johann Jungwirth, Chief Digital Officer di Gruppo Volkswagen – ma questo è sicuramente un bel passo in avanti“. Di cosa si tratta? Abbiamo visto all’opera una Volksawagen Passat, un’Audi Q7 e una Porsche Panamera (tutte ibride plug-in) capaci di parcheggiare da sole. ...

Parcheggi - "un salasso per i cittadini norme da rivedere" : Continuare con questa politica assurda per fare soldi a danno degli abitanti dell Elba , ci obbliga ad una decisa protesta nei confronti di chi abbia voluto questa cosa . Evidenziamo che qualora un ...

Ore in fila per uscire dal Parcheggio dell'Ikea : "Potrei iniziare a costruire i mobili qui" : Due ore per uscire dal parcheggio dell'Ikea. Questo l'incubo vissuto da centinaia di automobilisti rimasti bloccati in coda il giorno di Pasquetta a Reading, nel Regno Unito. Uno dei livelli del parcheggio da...

Roma - a San Giovanni dissuasori acustici contro gli incivili dei Parcheggi per disabili : In via Ardea, nel quartiere San Giovanni, la signora Gemma, disabile, adesso avrà maggiore possibilità di trovare libero il parcheggio per disabili a lei assegnato. Sbarca nel VII Municipio Tommy, una ...