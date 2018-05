Papa | troppo fanatismo religioso

Rovigo - troppo tifo durante le partite del figlio : stadio vietato al papà ultrà : Al papà di un giocatore della Monti Rugby Junior di Rovigo è stato vietato di supportare in campo il figlio , ricevendo una sorta di Daspo casalingo limitato agli impianti sportivi del "Battaglini". Il motivo: tifo eccessivo. Sarà il Consiglio direttivo della Società a stabilire se e quando potrà ritornare a bordo campo.Continua a leggere

Baby rugbista allo stadio ma solo con la mamma : "Papà è troppo esagitato" : Ma ora siamo certi che la mamma si rivelerà meno esagitata del padre? Basta infatti bazzicare le tribune dei tornei giovanili per sentire come, spesso e volentieri, è proprio dalle bocche delle '...

Latina - i verbali : 'Antonietta aggredita per un sms'. Ma per l'Arma lui era idoneo. 'Papà è troppo geloso'. Uccide le due figlie : dal nostro inviato CISTERNA È la cronaca di una tragedia annunciata. Di sottovalutazioni e di istituzioni che non si parlano tra di loro. Con i servizi sociali chiamati a intervenire e...