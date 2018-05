Matteo Gentili al GF : Paola Di Benedetto? “Non torno con lei - non mi merita” : Matteo Gentili scopre al GF della fine della storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la reazione del concorrente Matteo Gentili ha finalmente voltato pagina al Grande Fratello e, dopo Paola Di Benedetto, ha trovato l’amore con Alessia Prete all’interno della Casa più spiata d’Italia. La fine della relazione con Madre Natura ha molto […] L'articolo Matteo Gentili al GF: Paola Di Benedetto? “Non torno con ...

Alessia Prete e Matteo Gentili - il bacio/ Video - la gieffina conosce la verità su Paola Di Benedetto e sbotta : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, Alessia Prete e Matteo Gentili si lasciano andare ad un lungo bacio apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:05:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Francesco : le dichiarazioni dopo la rottura della relazione : dopo le voci di una presunta crisi è giunta la conferma della rottura definita tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi si sono lasciato lo scorso 20 aprile ma solo adesso sono arrivati i commenti dei due diretti interessati. La prima a prendere la parola è stata la modella, la quale ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, che sarà in edicola domani 9 maggio 2018. Poi è giunta la replica via ...

Nessuna crisi - tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è finita Video : Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno terminato la loro frequentazione. I due si sono conosciuti all'interno dell'Isola dei Famosi prima che scoppiava il caso del Canna-gate che ha costretto Francesco alla ritirata dal reality. L'ex tronista di Uomini e Donne a sua volta era stato lasciato in diretta nazionale da Cecilia Rodriguez, dopo aver intrapreso una liason con Ignazio Moser conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello. Più ...

Francesco Monte parla della rottura con Paola Di Benedetto : Paola Di Benedetto: le spiegazioni di Francesco Monte E’ durata meno della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi che la relazione tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due, conosciutesi all’interno del reality di Alessia Marcuzzi, si sono detti addio poco tempo fa, dopo che la ragazza ha avuto l’ultimo chiarimento televisivo con il suo precedente compagno Matteo, che è uno dei concorrenti scelti da Barbara ...

Paola DI BENEDETTO VS FRANCESCO MONTE : "NON MI HA MAI AMATA"/ Lui pensa ancora a Cecilia Rodriguez? : PAOLA Di BENEDETTO vs FRANCESCO MONTE: "Non mi ha mai amata". L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi conferma la fine della relazione. Sui social la replica dell'ex tronista.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)

Grande Fratello : Paola di Benedetto single. Come reagirà Matteo Gentili? : Questa sera, a partire dalle 21.10 in onda la quinta puntata del Grande Fratello. La conduttrice Barbara D'Urso ha già annunciato a Pomeriggio Cinque che la puntata sarà ricca di sorprese. Attesissimo è l'entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano, con il maggior numero di operazione al mondo per assomigliare a una bambola. Per lui un'ingresso sorprendente. Ma non sarà un concorrente Come gli altri, perché l'uomo resterà nella casa solo per 24 ore. ...

Paola Di Benedetto torna single : Cecilia Rodriguez la causa della rottura? Video : Paola di Benedetto ha ufficializzato la fine della sua breve love story con Francesco Monte [Video]. La magia dei baci e delle tenerezze sulla spiaggia di Cayo Paloma sono svanite un mese dopo il rientro in Italia dell’ex madre natura. Dopo le prime settimane di intensa passione qualcosa è iniziato a mutare gradualmente. La vicentina aveva percepito qualche segnale allarmante ma i comportamenti dell’ex tronista finivano con il rinfrancare l’ex ...

Paola Di Benedetto e Monte si sono lasciati : lo sfogo di Francesco : Paola Di Benedetto conferma la fine della storia con Monte: il messaggio di Francesco sui social Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati, ormai è ufficiale. La prima a dare la notizia è stata proprio l’ex Madre Natura di Ciao Darwin in un’intervista rilasciata a Chi (in edicola domani mercoledì 9 maggio). Pochi […] L'articolo Paola Di Benedetto e Monte si sono lasciati: lo sfogo di Francesco proviene da Gossip e ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati : ‘Non mi hai mai amata’ : “Monte non mi ha mai amata e credo anche che non sia stato del tutto sincero con me”. A sorpresa Paola Di Benedetto annuncia la fine della love story con Francesco Monte dalle pagine di Chi in edicola mercoledì 9 maggio. Malgrado di recente la modella avesse smentito i rumor sulla crisi di coppia, ora vuota il sacco e ammette che con molta probabilità l’ex tronista non ha dimenticato la sua ex Cecilia Rodriguez: Oggi posso dire ...

Paola Di Benedetto vs Francesco Monte : "non mi ha mai amata"/ L'ex tronista rompe il silenzio : Paola Di Benedetto vs Francesco Monte: "Non mi ha mai amata". L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi conferma la fine della relazione. Sui social la replica delL'ex tronista.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:20:00 GMT)

“Perché è finita con Francesco Monte”. Le prime parole di Paola Di Benedetto dopo l’ufficializzazione della rottura. Madre Natura ha rivelato tutto : finalmente chiarezza : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: le prime parole di Paola. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. dopo i ...