Pamela - una frase biblica per chiedere vendetta sul luogo dove sono stati trovati i trolley : 'Signore degli eserciti, giusto giudice che provi il cuore e la mente possa io vedere la tua vendetta su di loro. Poiché a te ho affidato la mia causa' Geremia 11,20. Un brano della Bibbia, scritto su ...

Una chiesa gremita per l'addio a Pamela Mastropietro : La parrocchia di Ognissanti, nel cuore di Roma, piange Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa lo scorso febbraio a Macerata e ritrovata in un trolley. Un delitto per il quale la magistratura sta indagando un gruppo di immigrati. Fu un episodio che scatenò violente polemiche nella prima fase della campagna elettorale allora in corso, divenute ancora più forti dopo che un attivista di destra, Luca Traini, aprì successivamente ...

Pamela Mastropietro - folla a Roma per i funerali. Famiglia : “Contro barbarie vogliamo giustizia”. Una corona da Traini : Parenti, amici e conoscenti, tutti riuniti davanti alla Chiesa Ognissanti a Roma per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. In testa al corteo funebre che accompagnava il feretro la madre della ragazza, Alessandra Verni, con indosso una maglietta con il volto di Pamela e la scritta “Da qui nessuno ti potrà mai portare via”. La stessa maglietta che ...

Roma - l addio a Pamela in una chiesa stracolma di donne. La famiglia 'Contro barbarie - vogliamo giustizia' : Centinaia di abbracci infiniti. Familiari, amici ma anche tantissime donne, mamme, ragazze sconosciute. Per Alessandra Verni, nel giorno dell'ultimo saluto a Pamela, a più di tre mesi dall'orribile ...

Roma - l'addio a Pamela in una chiesa stracolma di donne. La famiglia : "Contro barbarie - vogliamo giustizia" : La bara bianca è arrivata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, accompagnato dai genitori, parenti e amici

Pamela - la telefonata choc : «Vuoi venire a stuprare una ragazza che sta dormendo?» : A pronunciare la frase choc, nel carcere di Ancona, è Lucky Awelima mentre parla con Desmond Lucky. I due nigeriani, insieme al connazionale Innocent Oseghale, sono detenuti con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana

Sul corpo di Pamela è stato trovato il dna di una persona sconosciuta : E' stata trovata la traccia di un terzo Dna sconosciuto agli inquirenti su uno dei resti di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fuggita il 29 gennaio dalla comunità di recupero di Corridonia e poi uccisa a coltellate e fatta a pezzi. L'hanno scovata i carabinieri del Ris di Roma. Dalle prime notizie, però, a quanto risulta all'AGI, si tratterebbe di una traccia 'da contaminazione', ovvero dovuta al ...

Omicidio Pamela - da perizie Ris spunta Dna di una persona sconosciuta : Omicidio Pamela, da perizie Ris spunta Dna di una persona sconosciuta Sul corpo della 18enne uccisa lo scorso 30 gennaio sono state trovate tracce di un soggetto non coinvolto nell'inchiesta. Al momento, per il delitto, si trovano in carcere tre cittadini di origini nigeriane e un quarto è indagato a piede ...

Sul corpo di Pamela è stato trovato il Dna di una persona sconosciuta : depositate le perizie dei Ris : Chi altro c'era nell'appartamento di via Spalato 124 a Macerata il 30 gennaio scorso quando venne uccisa e fatta a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si era allontanata il giorno prima dalla comunità terapeutica Pars di Corridonia? Il ritrovamento del Dna di una persona non coinvolta nell'inchiesta, certificato dagli accertamenti del Ris dei carabinieri di Roma depositati alla Procura di Macerata, fa sorgere il dubbio che il ...

Omicidio Pamela Mastropietro - sul corpo della 18enne ritrovato Dna di una persona sconosciuta : Sul corpo della diciottenne romana uccisa lo scorso 30 gennaio a Macerata,, stando a una delle tre perizie depositate dal Ris dei carabinieri di Roma, ci sarebbe il Dna di una persona sconosciuta, che non compare nell'inchiesta aperta a carico dei 4 nigeriani accusati.Continua a leggere

Pamela - una fiaccolata a Roma per la diciottenne romana. La mamma : "Mia figlia dimenticata - voglio giustizia" : Nuove analisi nei laboratori del Ris sulle scarpe e sugli abiti di due dei tre nigeriani in carcere della cui presenza non c'è alcuna traccia nell'appartamento...

'Pamela l'ho uccisa io' : Macerata - una clamorosa svolta nelle indagini? Video : Siamo verso una svolta definitiva delle indagini sulla ricostruzione delle ultime ore di vita di #pamela mastropietro, la giovane 18enne romana il cui corpo fu trovato a pezzi all'interno di una valigia ai bordi di una strada secondaria in provincia di Macerata? Secondo il Resto del Carlino parrebbe proprio di sì: la notizia divulgata oggi in esclusiva è stata rilanciata da tutti gli organi di stampa. Fino ad ora l'unica certezza degli ...