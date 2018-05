Palumbo | per Ferrara tassametro bollente Rimborso di 2 438 euro

Palumbo : Soddisfazione per rigetto Tar : Roma – Marco Palumbo, Presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Esprimo Soddisfazione per la sentenza del Tar sul Piano di zona B4 Castel Verde. Giustizia e’ fatta. Con il rigetto del ricorso presentato dalla Unipol si chiude definitivamente il tortuoso percorso del Piano di zona. Un percorso che si inceppa nel 2007 con il decesso del costruttore. E che da’ ...

Palumbo (PD) : Piano Marshall? Salaria percorso di guerra : Roma – Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Via Salaria, archetipo del Piano (ma molto Piano) Marshall della Raggi. E così si aggiunge un altro primato raggiunto da questa Giunta pentastellata. Sono 100, dico 100 automobili e tre motorini danneggiati per le buche sulla Salaria. Arteria completamente bloccata per ore, automobilisti lasciati allo sbando. Ieri sembrava un ...

Palumbo : M5S abbatte chioschi lungomare di Ostia e non fa nulla per disabili : Roma – Palumbo: interventi M5S a Ostia acuiscono le perplessità Roma – Di seguito il comunicato di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino. “Gli interventi... L'articolo Palumbo: M5S abbatte chioschi lungomare di Ostia e non fa nulla per disabili proviene da Roma Daily News.