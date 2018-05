Palma | in Municipio XI impossibile lotta abusivismo Pochi vigili operativi

romadailynews

(Di mercoledì 9 maggio 2018): conferma arriva anche dal corpo Polizia Locale Roma- Di seguito le parole del vicepresidente del Consiglio delXI di Roma, Marco. “Nella commissione Attività produttive di lunedì abbiamo appreso anche dal corpo della Polizia Locale che il servizio dellaall’commerciale è , nei numeri e nei fatti,da perseguire per una serie di criticità. Il ridimensionamento operativo del corpo in termini di unità ha provocato una serie di criticità. Neanche la nuova redistribuzione potrebbe portare elementi nuovi da queste parti. Lasciando Marconi, Magliana e Trullo in balia dei soliti furbetti o del commercio illegale organizzato”. “Alla resa di lunedì in commissione si è aggiunta la beffa di oggi in Trasparenza. Dove l’assessore in maternità per le materie di cui si occupa non è stata ancora avvicendata dal presidente. ...