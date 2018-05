Palinsesti Estate 2018 | Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3 Arriva The Good

Riverdale 2 - Lucifer 3 e Famous in Love 2 nell’estate di Mediaset Premium : i Palinsesti da giugno ad agosto : Non sarà un'estate off su Mediaset Premium dove arriveranno nei prossimi mesi alcune delle serie più attese: Riverdale 2, Lucifer 3 e Famous in Love 2. Sono questi alcuni titoli delle serie tv che arriveranno tra giugno e agosto sulle reti Mediaset Premium dedicate alle serie tv. A queste si aggiungeranno le serie in onda e quelle che man mano saranno annunciate tra repliche e novità assolute. Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato ...