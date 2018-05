Palermo | M5S | passante ferroviario non può essere ennesima incompiuta

Palermo : M5S - tram? Orlando solo venditore di fumo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Rispetto alla gestione finanziaria, alla luce dell'attuale gestione delle linee tram già in uso, già in passivo, ancora una volta questa amministrazione comunale mantiene un atteggiamento irresponsabile di chi, pur di non ammettere il disastro, si impunta proseguendo v

Palermo : capogruppo M5S in divieto sosta - ma lui attacca ‘E’ una fake news’ : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – Il capogruppo del M5S al Comune di Palermo Ugo Forello posteggia la sua auto in divieto di sosta nei pressi di Palazzo delle Aquile ma la foto finisce sui social e su un sito di informazione e scoppia la polemica. Il protagonista è Ugo Forello, candidato a sindaco di Palermo sconfitto da Leoluca Orlando alle amministrative di un anno fa. La sua auto, una Smart bianca, è stata fotografata da un cittadino mentre ...

Palermo : assessore Gentile - da M5s su bilancio disinformazione e allarmismi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “La diffusione di dati parziali e assemblati serve solo a guadagnare scampoli di ‘visibilità’ e rischia di disinformare e creare allarmismi. In attesa che il Consiglio comunale approvi il testo di bilancio consolidato proposto dalla Giunta, così come sollecitato da tanti e, da ultimo, dagli stessi revisori dei conti proprio in sede di esame dello stesso testo, l’amministrazione fornirà ...

Palermo : M5s - rischio fallimento - attivare procedure predissesto : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – attivare le procedure di predissesto al Comune di Palermo. Lo chiedono i parlamentari del M5s a Sala delle Lapidi, che stamani durante una conferenza stampa hanno illustrato la situazione di “profonda crisi economico-finanziaria” che attraversa il Comune. “Tutti gli indicatori in nostro possesso – ha detto il capogruppo dei Cinquestelle, Ugo Forello – dal ricorso ormai ordinario ...

Palermo : M5S - Amat a fondo - da Orlando condotta omissiva : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Una perdita di esercizio, nel primo trimestre 2018, pari a 1.794.857 euro. E' questa la fotografia dei conti dell'Amat di Palermo certificata nella relazione inviata dall'azienda al Comune di Palermo. Una situazione definita "drammatica" dal M5S e che "conferma lo squil

Palermo : M5S - forno crematorio Cimitero Rotoli si ferma di nuovo : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "l forno crematorio del Cimitero dei Rotoli si ferma di nuovo. Dopo i danni per il cedimento di una volta, il direttore del Cimitero ha annunciato che oggi le cremazioni si fermeranno ancora per via del liquido che deve essere smaltito, e i tempi sono indefiniti visto